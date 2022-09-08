疫情﹔最新｜中秋節前日增萬宗　9月首周7.1萬人染疫　袁國勇確診

本港新冠病毒病確診個案9月開始，多日單日錄得逾萬宗，昨日（7日）反彈再增10,194宗確診，9月首周總共大71,184人染疫，昨日有2,870名確診者留院，55人危殆。屢次出入爆疫地點的政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇「金剛不染」之身，由2020年1.23日起，經歷至今約960日也宣告失守，據悉他昨日也確診。



警方連同衞生署連日來拘捕13名「紅碼」確診人士，他們違規離開隔離地點，到需要掃瞄疫苗通行證的場所，在掃碼時遭政府系統發現，除一律送到社區隔離設施隔離外，也面臨被檢控。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.3，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼ 9月7日 「香港鐘錶展」及「國際名錶薈萃」首日人流不多▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，惟部分免疫功能不全的人士即使接種了新冠肺炎疫苗，亦未能產生足夠抗體。醫管局早前引入長效抗體組合（LAAB）集中供應予相關人士使用，但感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，現時局方所購入的劑量不足以涵蓋極高風險的病人，擔心在確診數字高企下，這群人會面對更大的染疫風險。



醫管局回覆指，醫管局現正繼續採購長效抗體組合供病人使用，並會陸續安排評估病人是否合適使用有關預防性藥物。

據了解，醫管局將於10月下旬將提供 3000 劑長效抗體組合，其他實體器官移植、惡性腫瘤和腎透析患者亦有機會可接種。

林緯遜形容，長效抗體組合只可提供6至12個月保護，故免疫功能不全人士仍應先接種疫苗才接種長效抗體組合。（呂穎姍攝）

▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

