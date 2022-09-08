慈雲山慈愛苑愛寧閣24人未遵守強檢公告 13人遭票控共罰款13萬元
撰文：劉夢婷
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新冠疫情持續升溫，港府續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府發言人表示，康樂及文化事務署今日（8日）聯同黃大仙警區和衞生署，在慈雲山慈愛苑愛寧閣，查核受檢人士的檢測證明。
在約3小時的執法行動中，政府共檢查約399名受檢人士，有24人被發現未遵從強制檢測公告，獲發強檢測令；其中13人遭政府票控，各被罰款10,000元。
▼9月1日起強制檢測公告▼
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港府表示，突擊抽查行動上午約7點30分開始，政府派員於慈雲山慈愛苑愛寧閣的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，行動至上午約10點30分結束。
▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼
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港府發言人指，行動中共檢查約399名受檢人士，當中24人被發現未有遵從強制檢測公告，並已獲發強制檢測令。另外，政府亦向其中13人發出了10,000元定額罰款通知書。
政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。
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