安達臣道冧天秤｜消息：政府考慮暫停精進建築競投政府工程資格
撰文：王潔恩
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觀塘安達臣道前石礦場昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個地盤的天秤突然倒冧，事件釀成三死六傷，而今次工程的承建商為「精進建築」。據了解，發展局正考慮暫停精進競投政府工程。
發展局表示，鑑於今次事故的嚴重性，已根據既定機制啓動規管安排，限制精進建築參與工務工程的投標，暫停其所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日。
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涉事地盤為房協的資助出售房屋地盤，昨日一個重65噸的天秤倒塌，兩個貨櫃辦公室被壓中，導致嚴重凹陷及變形，意外導致3死6傷，包括一名被困天秤底部約7小時、年僅25歲的工程師。
涉事的地盤工程由精進建築有限公司投得，據了解，發展局正考慮暫停精進競投政府工程，暫未定「禁賽」時間。
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翻查資料，過去亦有承建商曾被罰「停賽」，例如當年房委會公屋的鉛水事件，房委會事後不考慮多家承建商提交的新建工程標書七個月，及後再加重懲罰，延長時限多1個月至5個月不等。
而港鐵沙中線早年曾被揭發剪鋼筋、擅改圖則等工程醜聞，總承建商「禮頓建築（亞洲）」亦被禁止投標政府工程共21個月。
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