越南女等候遺返期間用長褲上吊　裁死於自殺　入境處稱已改發短褲

非法入境的越南女子，在港申請免遺返多年未獲失敗告終，須遺返回原居地，她在入境處羈留等候遺返期間，於獨立倉被羈留時疑用所穿長褲上吊死亡。死因庭就事件作研訊，陪審團今(8日)裁定越南女子死於自殺。入境處人員在聆訊時稱，事件發生後已作檢討，並由過往每30分鐘巡倉減至每20分鐘一次，同時亦把向羈押人士派發長褲改為派發短褲。



女死者DINH THI TAN ，被裁定於2019年7月7月在入境處馬頭角一號羈留中心2C倉用長褲上吊，其導致死亡的傷害為上吊勒斃，一致裁定者她是勒死自己的。

女死者DINH THI TAN於2014年向入境處自首，並申請免遺返，至2019年被駁回後，等候遺返期間上吊死亡。（資料圖片）

2014年向入境處自首

死因裁判官周燕珠總結證供時稱，女死者DINH THI TAN於2014年10月9日向入境處自首，自稱是非法入境者，並申請「免遣返聲請」。她之後獲發「行街紙」，須每6星期到入境處報到一次。及至2017年5月31日，她的「免遣返聲請」被駁回，其後提出上訴後再被駁回。她於 2019年6月28日到入境處馬頭角羈留中心報到時被羈押，須等待被遣返。入境處事務主任指，DINH聽到職員解釋遣返程序後，心情變得低落。

曾向男友稱對被遺返感擔心

DINH的越南裔劉姓男友在其書面供詞稱，他與DINH於 2017 年相識，並發展為情侶。劉於2019年7月1日曾到羈留中心探望DINH時，DINH對於要被遣返感到擔心，劉安慰她會安排手續讓她回港。

事發前一天被轉至獨立倉

周官指，入境處職員向DINH解釋遣返程序，DINH一度表示願返越南，翌日卻稱感到喉嚨不適，求診發現患上呼吸道感染。她的倉友指，DINH從醫院返回中心後，職員曾要求她脫下褲子清洗，DINH發脾氣並把提供以替換的褲子掉在地上。職員之後執起褲子，並提醒DINH要服藥，但DINH拒絕，並把水樽掉出倉外。之後另一名職員到場了解情況，將DINH轉至獨立倉。

用長褲打結上吊

及至7月7日下午2時許，鄭姓職員巡倉時見到DINH正在睡覺，20分鐘後卻發現DINH以長褲綁在倉內的鐵欄吊頸，職員隨即進行急救及報警。惟待救護員到場時，DINH已沒有呼吸脈搏，送往廣華醫院後證實身亡。警方事後到中心檢取一條長褲，發現褲管被剪開後兩邊綁結。

入境處稱改作多項改善措施

入境處則在事件發生後，更新了閉路電視系統，以擴濶監察範圍至倉內，亦有在控制室加設急救用品，及在倉內的鐵欄上加設圍板以防止上吊事件重演，而巡倉時間亦由每30分鐘縮減至每20分鐘一次，亦有向職員提供與上吊相關的演習，及改向被羈押人士派發短褲，而非長褲。

陪審員亦作5項建議

陪審員亦向入境處提出5項建議，包括再檢查已更新的CCTV系統，確定會否仍有死角位，導致某部分地方未能被拍攝；檢討現時調倉指引安排及其合適性；增添AED心臟除顫器及培訓有關人員使用設備；加強培訓相關人員對羈留人士的心理支援，以使並較容易察覺到羈留人士的情緒需要；及設立獨立投訴管道，讓羈留人士申訴。

案件編號：CCDI-590/2019(DK)