疫情．最新｜政府延多項疫情防控緊急規例有效期半年　至明年3.31

今日（9日）為迎月日，香港昨日新增11091宗確診個案，包括181宗輸入，多12人死亡，其中11宗死亡個案由醫管局呈報。

另外，政府昨日宣布疫苗通行證於9月30日起適用年齡分兩階段推行降低至5歲，第一階段由9月30日起，5至11歲兒童接種首針未滿三個月，仍可進入指明處所，惟如滿三個月則要完成第二針接種，第二階段由11月30起推行，需統一接種兩針才可進入食肆等指明處所。另外，9月30日起，所有12歲或以上人士，第二針與第三針之間，疫苗寬限期由6個月降至5個月，到11月30日起，所有12歲或以上人士都要打足三針。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.3，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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【11:18】政府表示今日刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（使用疫苗）（修訂）規例》（《修訂規例》），引入過渡安排處理2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗）的註冊事宜。同時，政府亦修訂《預防及控制疾病條例》（第599章）下的八項公共衞生緊急事態規例，延續政府採取疫情防控措施的相關法律框架。

政府指，由於本地和全球各地疫情仍然嚴峻，有必要延長第599章下多項公共衞生緊急事態規例的有效期，延續實施疫情防控措施的法律框架，讓政府能繼續適時採取適當措施遏制當前疫情及保障公眾健康。政府今日刊憲修訂下列規例，將其有效期由二○二二年九月三十日延展至二○二三年三月三十一日：

(1) 《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）；

(2) 《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）；

(3) 《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）；

(4) 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；

(5) 《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）；

(6) 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）；

(7) 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）；及

(8) 《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）。

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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【09:53】香港疫情持續肆虐，政府昨（8日）公布收緊疫苗通行證安排，11月30日起，5至11歲小童若未接種兩針、12歲以上市民未接種3針，則不符合疫苗通行證的資格，無法進入指定處所。醫務衞生局副局長李夏茵今日表示，共6.8萬名小童未曾打針，提醒家長若選擇復必泰疫苗，最遲10月4日須為小童接種第一針；科興疫苗則為11月1日，否則11月30日將無法符合兩針的要求。兒科醫生陳以誠則建議政府可增加解說工作，以清除誤解，強調滅活並非新技術：「大家見到都冇咩大副作用。」

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月5日 長沙灣「美其香餅家」18黃白蓮月餅收數十張訂單▼



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▼ 9月8日 工展會購物節傳媒預展▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

