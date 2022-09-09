疫情．最新｜66幢大廈強制檢測　藍灣半島、峻瀅、康城領都上榜

今日（9日）為迎月日，香港疫情持續，今日新增10,076宗確診個案，包括9,922宗本地個案及154宗輸入個案，另錄11宗離世個案，涉7男4女，年齡介乎50-100歲，7人未完成三針接種，5人一針也沒打。



另外，政府昨日宣布疫苗通行證於9月30日起適用年齡分兩階段推行降低至5歲，第一階段由9月30日起，5至11歲兒童接種首針未滿三個月，仍可進入指明處所，惟如滿三個月則要完成第二針接種，第二階段由11月30起推行，需統一接種兩針才可進入食肆等指明處所。另外，9月30日起，所有12歲或以上人士，第二針與第三針之間，疫苗寬限期由6個月降至5個月，到11月30日起，所有12歲或以上人士都要打足三針。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.3，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼



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【22:32】醫務衞生局公布強制檢測公告，有66幢大廈上榜。當中55幢有較多居民確診，除了公屋及和居屋和資助房屋外，上榜私樓有柴灣藍灣半島3座、鰂魚涌太古城南海閣、香港仔香港仔中心港盛閣、將軍澳富麗花園2座、將軍澳峻瀅1座、將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)、馬鞍山雅景臺2座、荃灣錦豐園2座、荃灣海濱花園海昇閣、荃灣環宇海灣3座、掃管笏愛琴海岸3座。

另有11幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，當中大埔中心佔七幢，涉及6至12座；其他四幢為荃灣尚翠苑翠庭閣、荃灣大窩口邨富國樓、馬鞍山富寶花園8座及9座。

任何人在9月3日至9日曾身處有大關大廈超過兩小時，須於明日或後日（10日或11日）前往進行核酸檢測。

▼9月9日強制檢測公告詳情▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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【20:35】醫務衞生局宣布，隨着海外地區逐漸撤銷2019冠狀病毒病防控要求，由周六（10日）起，經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外地區或台灣的乘客將無須接受體溫篩查；而抵港入境及離港出境前往內地或澳門的乘客則仍需進行體溫篩查。

局方表示，政府在2020年2月疫情之初，按世界衞生組織的建議，為離境航空乘客（包括從香港出境及經香港過境到另一地區的乘客）實施體溫篩查安排，以期及早發現有病徵的乘客。隨着疫情發展，一些海外地區開始簡化其入境防控措施，國際旅遊亦逐漸恢復。6月至8月期間錄得的過境乘客超過185,700名，當中10名出現發燒情況，而其中五人的新冠病毒檢測結果呈陽性。

▼疫情下香港機場人流大減▼



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【20:07】運輸及物流局公布，由周六（10日）凌晨零時零分起，往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場，毋須再到酒店檢疫。

局方表示，所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸；回港後需要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所進行脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第三天。

局方指示航空公司需要承擔責任，負責監察及查核其機組人員的行蹤紀錄。若航空公司未有盡職履行其監察的責任，或發現違規情況，相關機組人員的特定檢疫安排的資格將會被取消。

▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼

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【16:57】張竹君指，中秋將至，市民可能安排了活動，但希望多家庭活動盡量減少，因若有除罩活動又多人一起，傳播機會會大好多。

【16:47】張竹君指，政府正跟進懷疑違反隔離令的人士，他們確診期間為紅碼，但擅自離開隔離地方，很多人嘗試進入處所，例如進入餐廳等，當局正跟進40人，積極進行搜證、刑事調查，已向3人發出傳票，並展開檢控程序。

【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日新增10076宗確診，學校呈報個案達1171宗，22間學校有班別須停課，早前已有班別停課的九塘塘耀中國際幼稚園(窩打老道)的有1教師及1學生染疫，需要停課。

【16:37】李立業指，8月入院數據顯示，求診的3歲以下確診兒童，平均25%要入院，即每4個有1個入院，籲家長帶兒童打針。

【16:31】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，新增11人離世，涉7男4女，年齡介乎50-100歲，7人未完成三針接種，5人一針也沒打。李又指，現有54名危殆病人，其中15名病人正在深切治療部留醫。

【15:10】立法會衞生事務委員會今日討論疫情最新安排，多名議員關注何時放寬入境檢疫措施至「0+7」。醫務衞生局局長盧寵茂表示，調整檢疫措施至「3+4」後，輸入個案沒有增加，暫時看不到會引致社區爆發風險，政府會根據數據檢視檢疫政策，適當時候會公布，強調需要平衡本地疫情及對經濟影響。

【15:05】商務及經濟發展局前局長馬時亨，今早接受民主黨前主席劉慧卿訪問，大談振興香港經濟及接軌國際，認同香港現時正「內出血」，國際地位受到威脅，呼籲政府盡快取消入境酒店隔離規定，全力搶奪人才。



馬時亨表示，疫情已持續逾兩年半，社會已有疫苗和口服藥供市民使用，形勢與疫症爆發初期大有不同。全球多個國家對外開放，香港卻維持較嚴謹的隔離檢疫政策，他直言：「如同唐英年所講，我哋冇得『內循環』，香港得700萬人，而家係『內出血』、兩頭唔到岸！」

馬時亨認同香港出現「內出血」，國際地位受到威脅，呼籲政府盡快取消酒店隔離措施。（直播截圖）

【14:45】政府發言人宣布，安心出行流動應用程式新增將「檢測登記碼」功能，巿民可預先自行填寫個人資料，系統會自動將資料生成二維碼，日後接受檢測時，只需向工作人員出示二維碼供掃描，簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。



發言人強調，獲取「檢測登記碼」純屬自願性質，登記資料只會儲存於用戶本人的流動電話。二維碼的資料經加密處理，確保只有由政府提供的掃描器才可以解密讀取。

安心出行流動應用程式新增將「檢測登記碼」功能。（資料圖片／李澤彤攝）

【14:07】港府公布下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲，幼童需在11月30日前接種兩劑疫苗，才可進入指定處所。其中一間可為五至十一歲兒童免費接種復必泰疫苗的葵涌林士德體育館，雖然今早（9日）人流未算太多，但也有不少家長帶同子女接種疫苗，當中包括陳氏一家。媽媽陳太直言是因政府昨日（8日）宣布收緊疫苗通安排，故特意帶9歲女兒今日來接種第二劑疫苗，又批評措施擾民。亦有家長表示，一家人早前染疫，現時才接種第一劑疫苗，最擔心12歲兒子未能在死線前接種所需疫苗，影響參加學校比賽。

▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



【12:07】公務員事務局今日聯同東區警區柴灣分區和衞生署在筲箕灣愛蝶灣3座進行執法行動。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。行動中，共檢查了約390名受檢人士。當中，四人被發現未有遵從強制檢測公告，政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:18】政府表示今日刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（使用疫苗）（修訂）規例》（《修訂規例》），引入過渡安排處理2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗）的註冊事宜。同時，政府亦修訂《預防及控制疾病條例》（第599章）下的八項公共衞生緊急事態規例，延續政府採取疫情防控措施的相關法律框架。

政府指，由於本地和全球各地疫情仍然嚴峻，有必要延長第599章下多項公共衞生緊急事態規例的有效期，延續實施疫情防控措施的法律框架，讓政府能繼續適時採取適當措施遏制當前疫情及保障公眾健康。政府今日刊憲修訂下列規例，將其有效期由二○二二年九月三十日延展至二○二三年三月三十一日：

(1) 《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）；

(2) 《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）；

(3) 《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）；

(4) 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；

(5) 《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）；

(6) 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）；

(7) 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）；及

(8) 《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）。

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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【09:53】香港疫情持續肆虐，政府昨（8日）公布收緊疫苗通行證安排，11月30日起，5至11歲小童若未接種兩針、12歲以上市民未接種3針，則不符合疫苗通行證的資格，無法進入指定處所。醫務衞生局副局長李夏茵今日表示，共6.8萬名小童未曾打針，提醒家長若選擇復必泰疫苗，最遲10月4日須為小童接種第一針；科興疫苗則為11月1日，否則11月30日將無法符合兩針的要求。兒科醫生陳以誠則建議政府可增加解說工作，以清除誤解，強調滅活並非新技術：「大家見到都冇咩大副作用。」

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月5日 長沙灣「美其香餅家」18黃白蓮月餅收數十張訂單▼



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▼ 9月8日 工展會購物節傳媒預展▼



+ 20

▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

