工展會購物節｜今日亞博館開鑼　展期橫跨中秋長周末　力吸新界客

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「工展會購物節」今日（9日）起在亞博館舉行，至12日結束。主辦單位指，今年購物節參展商及攤位數目比去年增加，攤位數目達350個，而入場門券價格則為10元，多個參展商以優惠價吸客。

大會今早舉行開幕儀式，由商務及經濟發展局局長丘應樺、工業貿易署署長黃少珠、香港中華總商會會長袁武以及亞洲國際博覽館主席吳自淇等主禮。廠商會會長史立德史立德致辭表示，購物節主要針對新界北消費者，因其消費能力不容小覷。



▼9月8日 工展會購物節傳媒預展情況▼



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史立德致辭表示，過去提及亞博館，市民通常第一時間聯想到國際展覽、演唱會等大型活動。今年廠商會在亞博館舉辦工展會購物節，主要針對新界北消費者，因其消費能力不容小覷。

過去長期在航空業打滾的丘應樺亦指出，到訪亞博館「似返屋企」，而工展會亦很受香港人歡迎，亦給他帶來很多童年回憶。

談及疫情，丘應樺表示，政府會繼續努力減低疫情對中小企業的影響。他續說，特首李家超上周向廣東省政府提出逆向隔離措施，馬上得到正面回應，待兩地設立專責小組並確定好細節、完善設施後，將會方便香港人返回內地，有助加強經濟復蘇。