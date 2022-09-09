英女王逝世｜英領館市民獻花致意　六旬漢：感激嗰個年代咁好統治

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。位於金鐘法院道1號的英國駐香港總領事館，今早（9日）下半旗致哀。現場亦不斷有本港市民到場獻花及默哀，有市民讚揚英女王親民，「感激嗰個年代咁好統治。」



▼市民到英國駐香港總領事館外悼念英女王▼



英國王室於香港時間今日凌晨宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位，全英國進入10日哀悼期。

英領館外有約20束鮮花

位於金鐘的英國駐香港總領事館，今早10時半已下半旗致哀，現場有約20束鮮花，並間中有市民到場獻花及默哀，惟大部份不願向媒體表達心情：「唔方便講啦。」

不願透露姓名的男士稱，在香港土生土長生活60多年，對英女王感到懷念，「感激嗰個年代咁好統治。」他亦說，雖未曾親眼見過英女王，但當時從電視機上，得知她訪港時曾到訪公共屋邨、街市等地視察，感覺對方親民，因此頓生好感。