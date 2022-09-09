安達臣道冧天秤｜精進母公司發信員工 稱心痛不己 冀重新振作
撰文：王潔恩
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觀塘安達臣道前石礦場日前發生嚴重工業意外，有天秤突然倒冧，釀成三死六傷，涉事地盤承建商為「精進建築」，屬興聯集團旗下。
興聯集團今日（9日）發信予員工，稱對是次意外心痛不己，又指非常理解同事的沉重心情，「但難過之後，希望大家都能重新振作，走出傷痛的陰霾。」信中又指，希望同事可緊守安全第一，各盡己任，讓公司重回正軌。
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四年來兩度出事故：再一次晴天霹靂
興聯集團人力資源及行政部在信中提到，精進建築自2003年承接第一單工程項目，至今已20年，在建築行業亦取得不俗成績，「在公司的帶領下，員工上下一直追隨公司的正向理念，以安全、質量、進度及成本控制，做好每一個項目」。
信中又提及，在過去20年，公司曾發生2次工業致命意外，除了2019年九龍灣郵政總部意外外，便是今次的安達臣道地盤意外。興聯形容公司「再一次晴天霹靂」，「令公司上要心痛不已。」
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對工業意外零容忍：一宗都不能接受
集團提到今次天秤罕見倒塌，令公司痛失了三`名工友，形容對今次意外感到「極度震驚及痛心」，又指對工業意外零容忍，「一宗都不能接受」。
公司稱定必嚴正檢討及加強安全管控，雖然意外原因尚在調查，但公司已盡力協助，及支援死傷者家屬得到合理賠償。
公司非常理解同事們沉重的心情，但難過之後，希望大家都能重新振作，走出傷痛的陰霾，堅守安全第一，各盡己任，讓公司重回正軌。最後，明天是中秋佳節，希望各位同事好好享受與家人相聚的日子。
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