疫情．9.10｜66處強檢　涉瓏璽、俊傑花園　港大宿舍王植庭堂上榜

今日（10日）是人月兩團圓的中秋節，但香港疫情持續，新冠疫情持績，新增9787宗確診個案，包括9,602宗本地個案及185宗輸入個案，另錄得11宗離世個案。



另外，運輸及物流局公布由今日開始，在往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後只須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測陰性結果後可離開機場，毋須再到酒店檢疫；同時醫務衞生局也決定今日起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外地區或台灣的乘客，無需接受體溫篩查；而抵港入境及離港出境前往內地或澳門的乘客則仍需進行體溫篩查。



9月10日中秋節強制檢測公告出爐

昨日疫情總覽：



9月8日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2485，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

【21:45】中秋節人月兩團圓，今日是中秋節正日，晚上晚飯過後，不少市民外出賞月，趁佳節為疫情下的生活抖抖氣，維園及觀塘海濱熱鬧非常，重現節日氣氛。康文署今年在維園舉辦綵燈晚會，眾多花燈吸引不少人打卡合照。雖然近日疫情反覆不定，但未太影響市民慶中秋心情，有市民稱：「都習慣晒啦，一萬（宗）覺得好似都係差唔多。」不過，有市民慨嘆今年中秋「差咁啲嘢」，皆因今晚月亮大部份時間都被雲霞遮蓋，賞月上有一定的難度。

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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【21:00】最新強制檢測公告出爐，66處納入強檢，大埔中心再有4座大廈因污水陽性上榜，包括第16至第19座，鄰近的大埔廣場宜德閣及宜盛閣亦同一原因上榜。其餘納強檢大廈包括薄扶林香港大學聖約翰學院王植庭堂、半山區列堤頓道48號俊傑花園及大角咀瓏璽觀海鑽等。

▼9月10日部份強檢大廈▼



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【19:22】香港疫情持續高企，衞生防護中心多番呼籲市民中秋節減少聚集和跨家庭聚會。食物環境衞生署今日表示，昨日迎月（9日）至今日中秋正日凌晨，合共巡查了596間酒吧和餐廳處所，當中合共10名處所負責人被檢控，27名顧員或員工被票控罰款，以定額罰款5,000元計算，庫房再進帳13.5萬元。

▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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【17:30】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日公布，因應葵青區、黃大仙、東區及觀塘的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向10個公共屋邨的居民、清潔工和物業管理員派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。相關屋邨包括葵青區石籬邨、東區翠樂邨及觀塘寶達邨等。

▼9月10日 部份污水呈陽性屋邨▼



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【16:40】變異病毒方面，張竹君指過去數天BA.2.12.1佔5.4%；BA.4/.5 佔74.6%。社區個案上，BA.5 佔66%、BA.4佔8.6%、BA.2.12.1佔5.4%、BA.2.2 佔20%。

【16:36】衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布香港新增9787宗確診，包括185宗輸入個案，再有16間學校共17班須停課，早前有2班停課的深水灣南島中學 (South Island School)多一班要停課。

南島中學在9月10日再多一班需要停課，為8B1班。（資料圖片/黃偉民攝）

【16:30】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，醫管局呈報8宗死亡個案，涉及2男6女，年齡介乎21-99歲。

▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼



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【14:30】港府近日大力呼籲兒童及青少年接重疫苗，強調疫苗對幼童有效。港大早前就分析一月至四月兒童及青少年的住院數據，研究復必泰及科興疫苗在減少兒童因染疫入院及重症的成效。



研究發現，兩隻疫苗同樣有效減少兒童及青少年住院及重症率，其中以預防中重症的效果最為顯著，復必泰及科興分別達93.1% 和 95.8%。研究又推算，如果本港兒童及青少年沒有接種疫苗，同時段會有多達242名兒童及178名青少年染疫後變為中重症，較當時實際數字的197宗及31宗，多出22.8%及474.2%。

顧女士下月將帶女兒前往新加坡，為免檢測免隔離入境，帶3歲女兒接種疫苗。（劉夢婷攝）

【13:23】本港疫情反彈，近日連續多日確診破萬。今日中秋節（10日）這天上午，不時有市民到佐敦官涌體育館的社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。接種中心運作暢順，直至中午所見，入場打人士毋須排隊輪候。



目前接種科興疫苗最低年齡為半歲，現場可見，接種隊伍中不乏一家老少總動員到場，有家長表示，小朋友早前第五波疫情高峰期中過招，為防二次感染、增強身體免疫力而特來打針；有家長即將帶同3歲小孩出國旅遊，為獲入境免檢疫安排，在出發前先接種。

【12:17】立法會議員林素蔚今早（10日）在社交專頁表示，昨天用了三個不同牌子快測棒進行驗測，結果呈陽性。她說，因為每天要跟進不同個案及接觸不同人士，所以一直每天進行兩次快測、一個星期一次核酸，呼籲市民慶祝中秋之餘，要注意防疫。

楊潤雄。（陳葦慈攝／資料圖片）

【11:08】文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）在電台節目表示，有信心10月的桌球大師賽及11月的國際七人欖球賽如期舉行。他稱有關賽事來港的運動員不多，運動員只需要閉環管理，與觀眾分隔開，風險便可控，與一些很多人參與的活動情況不同。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片／羅君豪攝）

【09:50】本港新冠肺炎疫情持續，兒童確診個案日增。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（10日）指，近期感染新冠病毒的患者增多，目前醫院的情況十分嚴峻，醫護每日疲於奔命。他又指，病毒或引致神經中樞感染如急性腦炎，在相關個案中病人的血液及腦脊液中細胞因子很高，證明新冠可引致細胞因子風暴，或致腦部永久傷殘。

關續說，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童，即使受感染亦很快可出院，相反完全沒有打針的兒童則「擔心好多」，變重症風險較高，籲家長應盡快帶子女接種疫苗。

▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

