英女王逝世．英國直擊｜萬人白金漢宮獻花　港人感觸：似失去親人

英女王伊利沙伯二世與世長辭，英國民間掀起悼念潮，《香港01》於英國時間今日（9日）早上前往白金漢宮實地採訪，來悼念的人潮早已擠滿白金漢宮門外，更排出一條長達5分鐘路距的獻花人龍，當中不乏移民來英不久的港人，專程來向這位港英年代最高權力象徵「事頭婆」告別。



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獻花人龍長達300米

英國時間9日早上10時，《香港01》記者抵達倫敦維多利亞地鐵站，還未出閘，已見不少手持鮮花前往白金漢宮的民眾；步出鐵路站後，悼念民眾自然地沿前往的街道形成一條絡繹不絕的人潮，沿途每隔一小段有警察站崗，通知行人改道及維持秩序，氣氛平靜與平日無異，但大家都知道這是個特別的日子。

在白金漢宮外面的林蔭大道，早已排了一條綿延不絕的獻花人龍，長度足有300米的步距。白金漢宮金碧輝煌的閘門外更是站滿了悼念人潮，有人獻完花就沿臨時闢劃的單程路離開，有人則駐足良久似依依不捨。除了鮮花，有人帶來手寫的心意卡，有人更獻上由小孩用簡單彩色筆所畫的英女王畫像。

移民港人聽到離世消息：忍唔住爆喊咗出來

悼念人群幾乎涵蓋不同膚色人士，包括香港人。移居英國兩年的周小姐表示，對英女皇的離世感到悲痛，雖然早聽聞她身體狀況不佳，但當從新聞聽到她逝世的一刻，「真係忍唔住爆喊咗出來」，她形容感覺就像失去一位家人、一位慈祥的祖母。

帶着一束黃花前來悼念的周小姐又稱，最欽佩英女王的正直，以及全心全意為國家及人民服務的心，甚至到了生命最後的幾天，仍在履行憲法責任，完成對新首相卓慧思(Liz Truss)的任命，「她是如此的愛這個國家！」

移民英國一年的鍾太帶同女兒前來，兩人各手捧着一盤小花，帶點激動地說要來向英女王作最後告別。被問到何以對英女王有此深厚的感覺，今年60歲的鍾太說，她經歷過英國在香港統治最輝煌的日子，「那個時候大家都看到希望」，她小時在香港住木屋，連厠所和自來水都沒有，「但那10多年是我人生中最開心的日子」，社會有良好和公平的制度，對未來充滿信心，其後父母成功申請到公屋，自己亦考上了大學，她形容自己是殖民地治下興旺時期的受益者，「而英女王就是那個時代的象徵。」鍾太感謝英女王給了香港一個安穩的年代。