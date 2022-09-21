基滙資本民坊今日（21日）表示，繼2019年提供啟業運動場予香港本地藝術團體香港馬戲團（Hong Kong Circus）上演馬戲表演《畢在夢職場》後，今年再次合作提供五個運動場地予香港馬戲團，巡迴演出最新戲目《阿努比斯》。



民坊指《阿努比斯》為康樂及文化事務署「社區文化大使計劃」之一，當中十場將於9月27日至11月1日假民坊旗下的運動場演出，包括啟業主場（九龍灣）、長亨主場（青衣）、石籬Grind主場（青衣）、明德主場（將軍澳）及兆禧主場（屯門）。除了提供場地贊助外，民坊亦邀請非牟利團體的代表及他們的服務對象到場欣賞馬戲，受惠的社群包括基層學生及有特殊學習需要的小朋友等。

香港馬戲團藝術總監何曉嵐很高興再次得到基滙資本民坊的鼎力支持，今次除了有蓋的啟業運動場外，亦首度於民坊的四個天台運動場上演馬戲，得以探索不同戶外場地的可能性。

《阿努比斯》是一個超現實、跨時空、富黑色幽默的當代馬戲劇目，以奇幻的故事輕鬆地探討現代人過份依賴社交媒體，或藉著耳聞他人的評價而對陌生人先入為主，忘記在現實生活中與人坦誠相處的重要性。《阿努比斯》透過台上八位專業馬戲表演者的戲劇、舞蹈、馬戲、火舞等結合演出，將為觀眾帶來新體驗。

香港馬戲團《阿努比斯》演出詳情：



演出時間：

第一場 晚上7時至7時45分

第二場 晚上8時15分至9時

．啟業主場（九龍灣啟業道18號 啟業商場停車場上蓋）

日期：9月27日（星期二）

．長亨主場（青衣寮肚道6號 長亨商場二期停車場上蓋）

日期：10月11日（星期二）

．石籬Grind主場（葵涌圍乪街 6號 石籬商場一期天台）

日期：10月18日（星期二）

．明德主場（將軍澳培成里10號 明德商場停車場上蓋）

日期：10月25日（星期二）

．兆禧主場（屯門湖翠路201號 兆禧商場停車場上蓋）

日期：11月1日（星期二）

．節目查詢及留位：6485 7560（免費活動，名額有限，先到先得）