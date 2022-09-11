疫情．最新｜中秋追月政府籲減家庭聚會 馬季今開鑼入場嚴守防疫
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 葉海瀅 葉泳心
出版：更新：
今日9.11是中秋「追月」夜，也是中秋節長假第二日，但香港疫情持續高企，踏入9月後一直徘徊每日約一萬宗不下，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示中秋節假期可能會有跨家庭聚會，但希望市民暫時盡量避免出席，若必須出席亦應先快測，而她難以估計節日後確診個案會否再上升。
香港昨日（10日）新增9,787宗確診個案，包括9,602宗本地個案及185宗輸入個案，另錄得11宗離世個案。疫情下，新馬季今午在沙田馬場開鑼，將上演10場賽事，頭場下午1時開跑，行政長官李家超將於中午在馬匹亮相圈主持開鑼儀式，並會為第四場的香港特區行政長官盃頒獎。
馬會表明，將依照及遵守政府就第599章所頒布的公共衞生防護措施的現行規例及限制而舉行賽事，所有人士入場前須接受體溫檢查，場內要佩戴口罩，進入馬場及場內每個餐飲處所前掃描「安心出行」，「紅碼」或「黃碼」人士不可入場。
昨日疫情總覽：
▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼
+9
▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼
+5
▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼
+7
▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼
+5
▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼
+5
強制檢測｜瓏璽、領都、半山俊傑花園等66廈上榜 中秋紅假須檢測中秋賞月賞花燈 維園觀塘海濱人頭湧 市民：希望快啲唔使戴口罩中秋食環警方巡酒吧食肆 27人違防疫例被票控 庫房進帳13.5萬元港大研究證青少年打兩針有效減重症 推算倘無打針重症或多近四倍
▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼
▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼
+3
9歲男童服黃色藥片中毒臉腫 衞署籲停服葵涌中醫黃伙章涉事藥片增9787確診多8死 21歲腦癱男料因新冠亡 張竹君籲減跨家庭聚會南島中學多一班須停課 涉事三班共九人染疫 新增16校共17班停課美東邨、寶達邨、興民邨等10公共屋邨污水陽性 四區派27萬快測包對入境「0+7」仍然樂觀 梁栢賢：相信特首智慧會堅持復常步伐東瀛遊推全港首個日本九州自駕遊 最快10月出發 索價約1.1萬元
▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼
+4
▼9月1日起強制檢測公告▼
+80
港大研究證青少年打兩針有效減重症 推算倘無打針重症或多近四倍少年自殺率創新高多涉學業 港大學者︰老師同學移民被遺棄感覺大新冠疫苗｜疫情升溫憂染疫 家長中秋帶幼童打針：望可預防重症強制舉報虐兒｜狄志遠料立法後虐兒數字或上升 促政府加強配套中秋節好去處︱免費花燈綵燈會一文看清 港版清溪川現巨型月亮兒科醫生關日華：新冠可致腦部永久傷殘 無打針兒童重症風險較高疫情．9.10｜66處強檢 涉瓏璽、俊傑花園 港大宿舍王植庭堂上榜