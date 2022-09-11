疫情．最新｜中秋追月政府籲減家庭聚會　馬季今開鑼入場嚴守防疫

今日9.11是中秋「追月」夜，也是中秋節長假第二日，但香港疫情持續高企，踏入9月後一直徘徊每日約一萬宗不下，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示中秋節假期可能會有跨家庭聚會，但希望市民暫時盡量避免出席，若必須出席亦應先快測，而她難以估計節日後確診個案會否再上升。



香港昨日（10日）新增9,787宗確診個案，包括9,602宗本地個案及185宗輸入個案，另錄得11宗離世個案。疫情下，新馬季今午在沙田馬場開鑼，將上演10場賽事，頭場下午1時開跑，行政長官李家超將於中午在馬匹亮相圈主持開鑼儀式，並會為第四場的香港特區行政長官盃頒獎。



馬會表明，將依照及遵守政府就第599章所頒布的公共衞生防護措施的現行規例及限制而舉行賽事，所有人士入場前須接受體溫檢查，場內要佩戴口罩，進入馬場及場內每個餐飲處所前掃描「安心出行」，「紅碼」或「黃碼」人士不可入場。



昨日疫情總覽：



9月8日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2485，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼



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▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

