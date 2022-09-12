疫情．最新｜疫情回落還看BA.5比率是否再上升及中秋節長假期反彈

今日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港稍見回落，昨日（11日）新增9,033宗個案，為9月以來最少，未知是否與長假少檢測有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，近幾日數字是有些少回落跡象，變異病毒株BA.5比率升至66.4%，全球BA.5所佔比例為86.8%，未來視乎是否升到頂峰，以及中秋節長假期後有否反彈，要觀察多幾日才看到趨勢。



另外，新冠病毒疫情下的第三個馬季昨日開鑼，全日十場賽事總投注額達14.11億元，較上季（14.41億元）開鑼日略為下跌2%。兩個馬場的入場人數為8,562人，比上季兩個馬場總入場人數少約一半（上季17,563人）。



昨日疫情總覽：



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2278，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月11日 新賽馬季度開鑼▼



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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼



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▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

