增7938宗確診創17日新低　張竹君指要睇實　另有10院舍4校爆疫

本港新冠疫情持續，今日（12日）錄得7,938宗確診個案，創17日新低，上次為8月26日的7,835宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，數字回落未知是否與假期有關係，認為需密切監測。此外，今日增10間院舍爆疫，共11名院友確診，有54名院友需接受隔離。另有5間學校呈報有個案，相關班級須停課一星期，包括沙田東華三院廖恩德紀念幼稚園。



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2278，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

7,772宗本地個案 166宗輸入個案

本港今日錄得7,772宗本地個案，當中核酸陽性為1,876宗，快速測試陽性為5,896宗。輸入個案則有166宗，來自40國家，當中4個超過10宗個案，包括英國27宗、美國23宗、菲律賓19宗、泰國19宗。

當中，有50宗在酒店或檢疫中心，即抵港第1至3日發現、有40宗在4至7日在社區檢測中心發現、有4宗為第8至10日在社區發現的個案。

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張竹君承認有稍微回落跡象︰我哋要睇實

張竹君指，近日的確觀察到確診數字，有稍微靠穩及回落的跡象，「我哋要睇實。」但她又指，未知道回落與假期是否有關係，憂慮假期後會反彈，又認為BA.5的比例是否上升，亦是需關注嘅情況。

截至今日，變種病毒株L452R、懷疑BA.4或BA.5再有上升，為76.9%，當中BA.5佔68%、BA.4佔8.8%。至於懷疑BA.2.12.1則佔約3.6%、BA.2.2則為20%。

10間院舍爆疫共54人需隔離

當局亦收到10間院舍報告，包括3間老人院及7間殘疾院舍，涉及共11名院友確診，共有54名院友需接受隔離，包括︰

1. 九龍城鴻圖老人院

2. 葵涌樂安居暨聖長者日間護理中心

3. 荃灣慶楠護老院荃灣富麗有限公司

4. 南區東華三院賽馬會頤安護理安老院

5. 南區東華三院賽馬會頤樂護理安老院

6. 屯門耀能協會安定宿舍

7. 南區扶康會悅群之家

8. 南區新生精神康復會利東宿舍

9. 沙田香港心理衛生會顯徑宿舍

10. 沙田匡智水泉澳綜合復康中心全匯軒



4校爆疫共16人確診

此外，亦有5間學校呈報有個案，相關的班級需要停課，涉及1間幼稚園、2間小學及1間中學，包括︰

1. 沙田東華三院廖恩德紀念幼稚園，K3班共27學生，共3名學生及1名老師確診，須停課一周。



2. 西貢香港華人基督教聯會真道書院，DS3I班共32學生，有5名學生確診。



3. 元朗錦田的通德學校，5A班共26名學生，有4名學生班診。



4. 深水埗天主教南華中學，6A班共22名學生，有3名學生確診。

