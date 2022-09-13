疫情．最新｜居安抗疫增黃大仙熱線中心　繁忙時段提供逾150條線

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 葉海瀅
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昨日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港新冠病毒確診個案單日回落至7,938宗，為8月下旬以來單日最少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的確看到確診數字有少許靠穩及回落跡像，仍要密切留意是否與連日假期有關，並視乎假期後會否反彈，以及病毒株BA.5是否已到頂等因素。

醫管局昨呈報一宗10歲男童確診個案，本身有腦癎症，已打兩針科興疫苗，日前快測呈陽性，前日（11日）求診，出現嘶哮症情況，現正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。

昨日疫情總覽：

疫情．9.12｜確診宗數回落至8000宗水平　衞生署設猴痘檢疫設施
9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值回落至1.1273，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日　中秋節補假市民入西貢遊玩▼

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檢疫酒店｜業界未定去留　部份或轉宅度假　崔定邦：大家十五十六

【10:18】本港疫情持續，港府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今在港台節目指，入境檢疫日數放寬至「3+4」後，市面的檢疫房間供應充裕，惟訪港人數未見增長，相信業界仍在思考去留，包括從商業角度計算成本效益，部份酒店或會選擇轉型開拓staycation或宴會生意：「大家都仲係十五十六。」社會有呼聲將檢疫期放寬至「0+7」，他則指此不確定因素，亦令酒店營運者多一重考慮。

本港疫情持續，抵港人士仍需進行入境檢疫安排。（江麗盈攝/資料圖片）

▼9月11日　迎月日機場現送機潮▼

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疫下中秋酒樓晚市生意急挫近4成　宴會須快測、客人突送檢最致命

【09:32】香港疫情持續，餐飲業界反映過剛去的中秋節，不少酒樓晚市生意不及從前。香港餐務管理協會主席梁振華今在電台指，疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，今年中秋，8人以上聚會需事前快測，不少食客、尤其是長者卻步，另有客人因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，結果業界生意受挫。

疫情︱梁子超：疫情9月9日應已見頂　病毒傳播有所減慢

【09:29】本港疫情昨日新增7,938宗確診，較前一日回落過千宗。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（13日）在港台節目上表示，單日病例大幅下降與假期檢測量較少有關，不過參考7日平均確診數，顯示單日病例在本月9日應該已經見頂。

【09:00】民政事務總署今日（九月十三日）宣布，因應服務需要，自即日起為「居安抗疫」電話熱線（1833 019）增設一個熱線中心。新設的熱線中心位於黃大仙鳳德社區中心，連同原有位於荔枝角社區會堂的熱線中心，每天上午七時至晚上十一時服務；於繁忙時段提供合共超過150條線。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼

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增7938宗確診17日新低　張竹君指要睇實　真道書院等4校局部停課疫情｜患腦癎症10歲男童情況危殆　有嘶哮症病徵神智轉差港大研究指兒童少年打兩針重症減逾九成　專家：唔好只諗住打一針​環境及生態局長謝展寰被列密切接觸者　快測陰性正在家居檢疫內地網民小紅書曬無打針獲臨時疫苗通行證　政府曾指須盡快打針中秋｜連假人流少屬意料之中　西貢船家：去沙灘多過去酒樓猴痘｜西貢戶外康樂中心周二起作密切接觸者檢疫設施　設100床位

▼9月10日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜74處上榜　涉觀塘凱滙、駿洋邨　大埔帝欣苑16幢要檢測確診大廈｜回落至約1.1萬幢　增啟德1號、柏傲山、歌賦山等豪宅碧海藍天、美孚新邨7期及廣源邨等污水呈陽性　4區17.5萬人要快測擎天半島第一座14人未遵從強檢公告　6人共被罰款6萬元

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼

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食環署及警方巡查逾500間食肆及酒吧　檢控12負責人　45人被罰款中秋｜連假人流少屬意料之中　西貢船家：去沙灘多過去酒樓執法部門中秋連假防疫巡查逾600處所　7負責人被捕多人遭檢控警沙田一連四日發84告票及6傳票　3處所被勒令停業14天擅離聯合醫院病人已和家人聯絡　曾確診新冠肺炎剛轉陰性兩日

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

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日本開關｜最快秋季免簽證入境睇紅葉　旅行社指三個原因谷高旅費疫情｜BA.5變異病毒株比率再創新高　張竹君：未知會再升多少消委會倡商戶訂人工智能消費者約章　主席陳錦榮家人曾中推送騙案食環署聯同警方巡查517食肆及酒吧　4人違例被罰款共2萬何文田邨、天悅邨等5公共屋邨污水樣本呈陽性　政府派16萬快測包
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