疫情．最新｜確診宗數回落已過高峰？　張竹君：看假期後會否反彈

昨日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港新冠病毒確診個案單日回落至7,938宗，為8月下旬以來單日最少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的確看到確診數字有少許靠穩及回落跡像，仍要密切留意是否與連日假期有關，並視乎假期後會否反彈，以及病毒株BA.5是否已到頂等因素。



醫管局昨呈報一宗10歲男童確診個案，本身有腦癎症，已打兩針科興疫苗，日前快測呈陽性，前日（11日）求診，出現嘶哮症情況，現正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。



昨日疫情總覽：



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值回落至1.1273，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼



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▼9月11日 迎月日機場現送機潮▼



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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼



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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

