疫情．最新｜確診宗數回落已過高峰？ 張竹君：看假期後會否反彈
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 葉海瀅
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昨日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港新冠病毒確診個案單日回落至7,938宗，為8月下旬以來單日最少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的確看到確診數字有少許靠穩及回落跡像，仍要密切留意是否與連日假期有關，並視乎假期後會否反彈，以及病毒株BA.5是否已到頂等因素。
醫管局昨呈報一宗10歲男童確診個案，本身有腦癎症，已打兩針科興疫苗，日前快測呈陽性，前日（11日）求診，出現嘶哮症情況，現正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。
昨日疫情總覽：
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▼9月11日 迎月日機場現送機潮▼
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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼
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增7938宗確診17日新低 張竹君指要睇實 真道書院等4校局部停課疫情｜患腦癎症10歲男童情況危殆 有嘶哮症病徵神智轉差港大研究指兒童少年打兩針重症減逾九成 專家：唔好只諗住打一針環境及生態局長謝展寰被列密切接觸者 快測陰性正在家居檢疫內地網民小紅書曬無打針獲臨時疫苗通行證 政府曾指須盡快打針中秋｜連假人流少屬意料之中 西貢船家：去沙灘多過去酒樓猴痘｜西貢戶外康樂中心周二起作密切接觸者檢疫設施 設100床位
▼9月10日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜74處上榜 涉觀塘凱滙、駿洋邨 大埔帝欣苑16幢要檢測確診大廈｜回落至約1.1萬幢 增啟德1號、柏傲山、歌賦山等豪宅碧海藍天、美孚新邨7期及廣源邨等污水呈陽性 4區17.5萬人要快測擎天半島第一座14人未遵從強檢公告 6人共被罰款6萬元
▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼
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食環署及警方巡查逾500間食肆及酒吧 檢控12負責人 45人被罰款中秋｜連假人流少屬意料之中 西貢船家：去沙灘多過去酒樓執法部門中秋連假防疫巡查逾600處所 7負責人被捕多人遭檢控警沙田一連四日發84告票及6傳票 3處所被勒令停業14天擅離聯合醫院病人已和家人聯絡 曾確診新冠肺炎剛轉陰性兩日
▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼
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日本開關｜最快秋季免簽證入境睇紅葉 旅行社指三個原因谷高旅費疫情｜BA.5變異病毒株比率再創新高 張竹君：未知會再升多少消委會倡商戶訂人工智能消費者約章 主席陳錦榮家人曾中推送騙案食環署聯同警方巡查517食肆及酒吧 4人違例被罰款共2萬何文田邨、天悅邨等5公共屋邨污水樣本呈陽性 政府派16萬快測包