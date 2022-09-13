疫情．最新｜醫管局行政總裁高拔陞快測陽性　正按衞生署指引隔離

昨日（12日）是中秋節三日連假最後一日，本港新冠病毒確診個案單日回落至7,938宗，為8月下旬以來單日最少，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日的確看到確診數字有少許靠穩及回落跡像，仍要密切留意是否與連日假期有關，並視乎假期後會否反彈，以及病毒株BA.5是否已到頂等因素。



醫管局昨呈報一宗10歲男童確診個案，本身有腦癎症，已打兩針科興疫苗，日前快測呈陽性，前日（11日）求診，出現嘶哮症情況，現正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。



昨日疫情總覽：



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值回落至1.1273，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

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【11:25】醫院管理局發言人今日表示，醫管局行政總裁高拔陞對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，高拔陞最近一次上班日期為昨日（12日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試及定期進行核酸檢測。他最近沒有外遊紀錄。醫管局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

醫管局行政總裁高拔陞9月13日對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（資料圖片/廖雁雄攝）

【10:18】本港疫情持續，港府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今在港台節目指，入境檢疫日數放寬至「3+4」後，市面的檢疫房間供應充裕，惟訪港人數未見增長，相信業界仍在思考去留，包括從商業角度計算成本效益，部份酒店或會選擇轉型開拓staycation或宴會生意：「大家都仲係十五十六。」社會有呼聲將檢疫期放寬至「0+7」，他則指此不確定因素，亦令酒店營運者多一重考慮。

本港疫情持續，抵港人士仍需進行入境檢疫安排。（江麗盈攝/資料圖片）

▼9月11日 迎月日機場現送機潮▼



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【09:32】香港疫情持續，餐飲業界反映過剛去的中秋節，不少酒樓晚市生意不及從前。香港餐務管理協會主席梁振華今在電台指，疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，今年中秋，8人以上聚會需事前快測，不少食客、尤其是長者卻步，另有客人因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，結果業界生意受挫。

【09:29】本港疫情昨日新增7,938宗確診，較前一日回落過千宗。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（13日）在港台節目上表示，單日病例大幅下降與假期檢測量較少有關，不過參考7日平均確診數，顯示單日病例在本月9日應該已經見頂。

【09:00】民政事務總署今日（九月十三日）宣布，因應服務需要，自即日起為「居安抗疫」電話熱線（1833 019）增設一個熱線中心。新設的熱線中心位於黃大仙鳳德社區中心，連同原有位於荔枝角社區會堂的熱線中心，每天上午七時至晚上十一時服務；於繁忙時段提供合共超過150條線。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼



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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

