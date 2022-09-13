建制派團體就港大宿生騷擾內地生事件報案　稱已構成刑責

港大宿舍利銘澤堂早前發生男宿生騷擾非本地女宿生事件，最後2人被永久禁止住宿、1人被禁止住宿一學期及2人被警告。香港政研會今日（13日）到警察總部舉報發現懷疑違法事件，執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》，特別是流出的錄音，有宿生笑稱「我們出嚟玩」，使女生恐慌，構成了恐嚇。雖然他未能聯絡受影響女宿生，但認為見到違法事件，便有責任舉報。



香港政研會今日（13日）到警察總部舉報發現懷疑違法事件，執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》。（盧翊銘攝）

鄧德成認為，男宿生的行為涉嫌違反了《性別歧視條例》第2（5）條及《刑事罪行條例》第24條，故到警總舉報，希望介入調查。鄧德成表示從流出的錄音內容當中，可以聽到「我哋出嚟玩」等句子，他認為構成滋擾外，亦令女宿生恐慌，涉嫌構成恐嚇的罪名。

指宿生言詞構成滋擾有恐嚇之嫌

鄧德成指正嘗試聯絡受影響女宿生，雖未能與對方接觸，但亦有責任報警，「當事人係咪想報警係一件事，但見到違法我哋第一時間都會報警。」他舉例指就正如在街上見到交通意外，都有責任挺身而出報案。他又認為女宿生未必清楚擁有可報警的權利，所以未有報警求助，但他認為自己作為「良好公民」，有責任舉報。

鄧德成指正嘗試聯絡受影響女宿生，雖未能與對方接觸，但亦有責任報警。（盧翊銘攝）

民間團體公義力量亦於總政前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，副召集人陳麗芳認為事件被港大定性為學生酒後在舍堂行為不當處理，亦未有報警是不合理，她認為絕對要將涉事學生踢出校，又指事件是針對內地女生，影響到中港融合。

陳麗芳又認為今次港大的寬大處理是「姑息養奸」，令人質疑港大企圖放生涉事學生，助長仇恨國家的黑暴勢力，她促請教育局及警方從國安法方向介入調查，以還內地女生一個公道。