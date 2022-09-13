中西區、深水埗等五區空氣污染爆燈　健康指數達「10+」嚴重級別

受乾燥的大陸氣流影響，本港天氣翳侷，天文台下午錄得35.9度高溫，刷新歷來9月最熱紀錄。環保署數據顯示，一般監測站的空氣質素健康指數介乎8至10+，健康風險級別屬於甚高至嚴重，中西區、東涌及深水埗的健康風險級別達10+，即是嚴重水平；至於3個路邊監測站的空氣質素健康指數是10，亦達至甚高水平。

環保署表示，受乾燥的大陸氣流影響，本港未來數日（至18日）普遍晴朗及持續酷熱，風勢微弱，加上影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，預料一般及路邊監測站的健康風險級別，或會達高或以上水平。



+ 2

環保署自昨日（12日）起，持續錄得比正常為高的空氣污染水平，今日部分監測站的空氣質素健康指數，更達至「嚴重」健康風險級別。

資料顯示，在今日下午5時，在中西區、深水埗、葵涌、屯門及東涌的一般監測站，均達「10+」，健康風險屬嚴重水平；另有多區達到「10」，即健康風險屬「甚高」水平，包括南區、沙田及元朗等。

截至今日下午5時，有5區健康風險達嚴重水平。（環保署網站截圖）

環保署解釋，受乾燥的大陸氣流影響，本港未來數日普遍晴朗及持續酷熱，風勢微弱，故不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

環保署預料本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，隨後數日一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。