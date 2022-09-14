疫情．最新｜確診宗數連跌5日　中秋節聚會效應成疫情關鍵

本港昨日（13日）新增7,218宗確診，連續六日回落，至昨日有2,885人仍留院。中秋節假期後多間學校爆疫，昨日新增2,886宗學校呈報個案，涉991間學校，23間學校個別班級有個案，共有29班要停課。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，本港確診數字在過在去三、四日有輕微回落，回落原因或因中秋假期市民檢測意欲下降有關，需要起碼兩星期時間才能判斷疫情整體發展方向，現時個案徘佪在7,000至8,000水平，強調仍屬相當高水平。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月12日平均值回落至1.08，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼



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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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【07:43】沙田豐和邨和順樓解封，圍封期間，有約740人接受檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

