疫情．最新｜確診宗數連跌5日 中秋節聚會效應成疫情關鍵
撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 葉海瀅
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本港昨日（13日）新增7,218宗確診，連續六日回落，至昨日有2,885人仍留院。中秋節假期後多間學校爆疫，昨日新增2,886宗學校呈報個案，涉991間學校，23間學校個別班級有個案，共有29班要停課。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，本港確診數字在過在去三、四日有輕微回落，回落原因或因中秋假期市民檢測意欲下降有關，需要起碼兩星期時間才能判斷疫情整體發展方向，現時個案徘佪在7,000至8,000水平，強調仍屬相當高水平。
昨日疫情總覽：
▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼
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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼
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【07:43】沙田豐和邨和順樓解封，圍封期間，有約740人接受檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼
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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼
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▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼
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內地人免打針入指定處所惹爭議 議員、醫生促統一疫苗通要求內地小紅書女無打針來港四圍走 三類情況疫苗通行證要求一覽疫情｜增7218宗連跌五日 衞生署：或因市民中秋節檢測意欲下降疫情｜中秋假後學校呈報2886宗個案 23間學校共29班級停課檢疫酒店｜11月起入住住客確診可自費原地隔離 建議集中住同樓層中大港大共同研究 打齊三針仍難對BA.5產生抗體 無法阻病毒傳播檢疫酒店｜業界未定去留 部份或轉宅度假 崔定邦：大家十五十六曾祈殷認同大廈強檢未必有效截傳播鏈 倡投資源鼓勵打針派口服藥食環署警方中秋節假期查食肆酒吧檢控28人 77人被票控共罰38.5萬醫管局行政總裁高拔陞快測陽性 周末曾探訪四間公院及指定診所警中秋嚴打違令 546人違限聚及口罩令等遭罰款 共罰273萬元
▼9月10日起強制檢測公告▼
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