疫情．最新｜確診宗數連跌5日　中秋節聚會效應成疫情關鍵

撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 葉海瀅
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本港昨日（13日）新增7,218宗確診，連續六日回落，至昨日有2,885人仍留院。中秋節假期後多間學校爆疫，昨日新增2,886宗學校呈報個案，涉991間學校，23間學校個別班級有個案，共有29班要停課。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，本港確診數字在過在去三、四日有輕微回落，回落原因或因中秋假期市民檢測意欲下降有關，需要起碼兩星期時間才能判斷疫情整體發展方向，現時個案徘佪在7,000至8,000水平，強調仍屬相當高水平。

昨日疫情總覽：

疫情．9.13｜確診回落至7218宗　政府將統一入境人士打疫苗要求
本地個案即時有效繁殖率9月12日平均值回落至1.08，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日　中秋節補假市民入西貢遊玩▼

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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼

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【07:43】沙田豐和邨和順樓解封，圍封期間，有約740人接受檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼

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李家超：內地來港一向免針　國內管控疫情世上最嚴、風險世上最低內地女無打針獲臨時疫苗通行證　田北辰：對港人不公　應統一要求疫情︱梁子超料疫情9月9日已見頂　相信中秋延後效應短暫通關︱李家超赴國慶酒會　工商界促對外開放0+7：真正聯通中外李家超：正探討「逆隔離」機制　目標建立不受疫情影響的通關渠道新冠死亡率是流感6倍？　梁栢賢：5月後已降至與流感相若葉劉淑儀：對外開放機會高過與內地通關　按數據制定有利政策

▼9月10日中秋節　家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

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內地人免打針入指定處所惹爭議　議員、醫生促統一疫苗通要求內地小紅書女無打針來港四圍走　三類情況疫苗通行證要求一覽疫情｜增7218宗連跌五日　衞生署：或因市民中秋節檢測意欲下降疫情｜中秋假後學校呈報2886宗個案　23間學校共29班級停課檢疫酒店｜11月起入住住客確診可自費原地隔離　建議集中住同樓層中大港大共同研究　打齊三針仍難對BA.5產生抗體　無法阻病毒傳播檢疫酒店｜業界未定去留　部份或轉宅度假　崔定邦：大家十五十六曾祈殷認同大廈強檢未必有效截傳播鏈　倡投資源鼓勵打針派口服藥食環署警方中秋節假期查食肆酒吧檢控28人　77人被票控共罰38.5萬醫管局行政總裁高拔陞快測陽性　周末曾探訪四間公院及指定診所警中秋嚴打違令　546人違限聚及口罩令等遭罰款　共罰273萬元
強制檢測｜65幢上榜　沙田區最多　日出康城Sea To Sky緻藍天上榜深灣軒、悅海華庭、屯門藍地村等污水呈陽性　四區派22萬套快測包強制檢測｜將軍澳清水灣半島二期七座11人無檢測　四人共罰4萬元

▼9月10日起強制檢測公告▼

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