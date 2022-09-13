總統牌一款羊奶芝士或受金屬異物污染 食安中心籲停售
撰文：王潔恩
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食物環境衞生署食物安全中心表示，總統牌（President）一款羊奶芝士CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE可能受金屬異物污染，呼籲市民若購入受影響批次產品應停止食用，業界如持有受影響批次，亦應立即停售及使用。
中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關批次的產品可能受金屬異物污染。初步調查發現，進口商曾進口受影響批次的有關產品。
該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2612 2066，查詢上述產品的回收事宜。
產品資料如下：
產品名稱：CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE
品牌：President
來源地：法國
淨重：200克
此日期或之前食用：2022年11月1日和2022年11月5日
進口商：奇達思優質食品
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