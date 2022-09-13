總統牌一款羊奶芝士或受金屬異物污染　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心表示，總統牌（President）一款羊奶芝士CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE可能受金屬異物污染，呼籲市民若購入受影響批次產品應停止食用，業界如持有受影響批次，亦應立即停售及使用。



本港市面上有售不同的天然及加工芝士。（資料圖片）

中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關批次的產品可能受金屬異物污染。初步調查發現，進口商曾進口受影響批次的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2612 2066，查詢上述產品的回收事宜。

產品資料如下：



產品名稱：CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE

品牌：President

來源地：法國

淨重：200克

此日期或之前食用：2022年11月1日和2022年11月5日

進口商：奇達思優質食品

