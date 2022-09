Hello my name is…　你好，我名叫…

「你的名字。」──或許會令你想起多年前上映的一齣日本動畫電影;而我,則想起一位英國醫生的故事。一切,由「你的名字」開始……

撰文:醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



「你的癌症已在擴散,無法進行手術。」醫生推門而進,沒瞥病人一眼,冷冷拋下這一句。病人還沒來得及反應,醫生已匆匆離開。留下病人一人在病房與恐懼和悲傷搏鬥。

聽起來很可憐吧?不幸地,以上是一位已故英國醫生Dr Kate Granger的真實經歷。她29歲時證實患上罕見癌症。她感嘆:「醫生不但沒有告訴我他的名字,也沒有詢問我是否需要親人陪伴一起迎接這個壞消息。」她說,整個漫長的治療歷程中,從來沒有醫護人員介紹過自己。有時候,醫護人員無意的言談舉止,一不小心便會將患者的尊嚴撕得粉碎。「在他們眼中,我只不過是一個有病的軀體罷了,而不是一個有靈魂的真實的人。」

Dr Granger的丈夫鼓勵她,與其抱怨,倒不如為病人做點甚麼。於是,Dr Granger在社交媒體上發起了「Hello my name is…」運動,旨在鼓勵同業通過最簡單的方式──介紹自己──作為改善醫患溝通及建立互信的第一步;給患者尊嚴和尊重,讓人性回歸治療。Dr Granger最終於2016年撒手人寰。她發起的「Hello my name is…」運動最少獲40萬名醫護、90個英國國民保健署醫療機構支持,影響深遠。

醫管局於去年八月至今年一月,在轄下26間專科門診診所訪問逾13,000位病人,蒐集病人在專科門診接受治療的經驗、感受以及對門診服務的意見,以了解公立醫院病人各方面的需要,進一步提升服務質素,預計將於今年底正式公布調查結果。

這故事令我反思──香港公營醫療又能做點甚麼呢?

香港公立醫院診症一向「快、狠、準」。各科輪候診症的病人眾多,醫生時常要爭分奪秒地應診,亦因此常常忙得不可開交,食無定時,甚至超時工作。醫護工作繁忙,難免有時可能會省略了自我介紹一環。但我不時也會聽到身邊朋友對醫護人員有類似形容,「醫生雖然說話像機械人,但其實他很細心,跟進得很好……」「姑娘雖然有時粗聲粗氣,但相處下原來很窩心的……」

醫患關係從來都是一項重要課題。常言道,良好的醫患關係本身已具治療作用。一個病人來到醫院,只能將治好病的期望寄託於醫生身上;相對地,作為醫生,對病人負有一種專業責任,就是要盡全力醫好病人。因此,醫患關係必須建立於友好及互信之上,對抗病魔才能事半功倍。

Dr Granger的故事提醒了我們,簡單如一句「你好!我是……」,已能將彼此心靈距離大大拉近。甚或,下次病人就診,不妨主動問醫生一句「怎稱呼呢?」。醫患雙方「一人走一步」,我相信長遠對醫患關係定必帶來裨益。

從微觀角度,醫護的簡單一句自我介紹;以至宏觀層面,病人的整體就診經驗,醫管局均十分重視。2010年,我們推行了首次住院病人經驗調查。為持續監察服務水平,醫管局一直定期進行不同主題的調查,包括病人住院、專科門診及急症室服務等。

以2019年為例,調查訪問了近一萬名曾入住公立醫院的病人。調查結果顯示,逾九成受訪病人對公立醫院住院服務的整體經驗評分達7分或以上(以10分為滿分)。受訪病人給予正面評價包括「對醫護人員有信心」、「顧及病人私隱」等。不過,部分範疇仍有改善空間,如「醫護人員的自我介紹」、「出院時提供的資訊」等。

受疫情影響,2020年病人經驗調查暫緩了一年,及至去年八月至今年一月,我們訪問了逾13,000位曾於專科門診就診的病人,以了解病人接受治療的經驗、感受,以及對門診服務的意見。

我大膽估計,這份最新的調查報告,或多或少可能會反映部分病人於疫情期間在專科門診求醫的一些「不滿」,例如未能如期覆診等。誠然,過去兩、三年,新冠疫情下,不單止公立醫院的專科門診服務,以至其他非緊急服務、家屬探訪等均受不同程度影響。我們希望獲得病人體諒的同時,當然亦十分重視病人對醫院服務的意見。調查機構仍在分析有關數據,預計今年底便可正式公布結果。

我一直堅信,質素改善是機構管治的重要一環。醫護人員必須充分了解病人需要,才可以不斷提升服務質素;病人的意見亦有助醫管局規劃未來服務發展的方向和制定改善措施。我們定會虛心、仔細研讀報告,作為提升醫患關係以及公營醫療服務水平的重要參考。

