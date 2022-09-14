女警催生後血崩亡　官質疑診斷未考慮羊水栓塞　醫生指可能性低

患妊娠毒血症的26歲女警接受催生誕下女嬰後，子宮大量出血，3日後不治。死因研訊今（14日）續，死因裁判官質疑涉事醫生在為死者作診斷時，未有考慮其是因羊水栓塞引致瀰漫性血管內凝血，醫生則強調曾考慮過，但此可能性低，臨床上亦未發現相關跡象，故未有作相關紀錄或通知上級。



死者葉素欣，於2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢，隨即獲安排她入院催生，接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰後，其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

死因研訊各人證供：

時任伊院婦產科醫生張凱晴供稱，醫生謝啟暘於當日下午接近8時提出需要幫忙，張遂前往產房協助，期間她為死者打了三支子宮收縮針，其子宮收縮情況仍不理想。張的上級醫生李栩翎遂到場重新檢查，並判斷死者因子宮收縮乏力而導致產後出血。死者情況之後一度穩定，但於約晚上9時45分左右，死者出現焦慮及不安情緒，心臟再遂停頓，須即時搶救。院方其後決定為死者切除子宮，手術後約半小時，死者恢復脈搏。約10分鐘後，死者凝血情況惡化，被轉送至深切治療部，獲進行堵塞血管手術，3日後死亡。

醫生指 上級認為死者當時是子宮乏力

提及在獲其下屬謝醫生告知死者排出的胎盤完整時，張未有再作進一步檢查。張解釋指早在死者未排出胎盤時，護士已指其出血量較多，而一般胎盤殘留導致出血，會在嬰兒出生後約30分鐘後才發生，不會立即出現。

張另自言在死者心臟停頓後，曾考慮過羊水栓塞的可能性，但她未有作任何紀錄，而當時負責相關紀錄應該為另一名醫生。何官聽罷指張在今年6月撰寫報告時亦未有提及此事，質疑其「根本無考慮過」，張重申當時在心中有考慮過，只是未有向上司反映，且當時李醫生亦認為死者當時是子宮乏力，由羊水栓塞引致瀰漫性血管內凝血的可能性低，臨床上亦未發現相關跡象。

案件編號：CCDI-602/2016