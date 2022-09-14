前警員涉迫兒子看色情片兼手淫　被告被裁定作猥褻行為等四罪成立

前警員涉嫌向讀小五的兒子播放色情片，並在兒子前露出陽具兼手淫，後來要兒子與他一起自瀆，並疑曾向其子直播與妻的交觀情況，翌日問兒子是否「雄武」。前警員否認多項向兒童作出猥褻行為罪受審，稱所有指控是無中生有。案件今(14日)在高等法院裁決，7女2男組成的陪審團經約8小時退庭商議後，以7比2大比數裁定被告兩項向16歲兒童作猥褻行為罪，和兩項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪成，其他則罪名不成立。法官把案件押後至10月6日判刑，期間為被告索取心理及精神科報告。



47歲的被告，被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

官為被告索取心理及精神科報告

陪審團作出裁決後，法官把案件押後至10月6日判刑，期間為被告索取心理及精神科報告。法官另表示欲為現年15歲的事主X索取報告，但在得知X不想再重溫事件後，要求控方最後一次就此詢問X的意向，押後至明早予控方交待情況。

2019年被革職另涉兩案

控方在庭上交代被告的背景，被告於1998至2019年任職警員，於2019年11月27日被革職。被告另涉兩宗區域法院案件，其一宗涉及32項不誠實罪名，被告將於11月30日承認當中25條控罪；另案則涉及一項對所看管兒童忽略罪，將於9月29日提訊。

47歲被告否認曾多項控罪受審。(資料圖片)

教小一兒子抓下體

被告是一名有逾20年經驗的警員，現已離職。案發期間，他仍是警員，並與他與妻及兒子X居於屯門一警員宿舍。其子於2019年3月向社工透露，被告在他讀小一時，已曾教他若上課感到眼瞓，可以到廁所抓下體提醒，X也自言試過，認為有效。

由每周至每天看色情片兼齊手淫

至X約10歲讀小五時，被告開始每星期向X播放色情片，內容有性交、口交等，亦有男女、男男或女女的情況，被告更在X面前露下體及手淫，並問X：「你搞唔搞？」X後來亦有跟著一起做。惟這個初時只是一星期一次的情況，至2017年起變得愈來愈頻繁，幾乎每日都做。X稱他有時會拒絕手淫，被告曾拿出籘條作勢打他，他因害怕被打，故亦有照做。

X指被告在澳門酒店房放色情片

又試過兩人一同看英超球賽時，X的母親在房間睡覺，被告把睡房門關上後，又要X一起手淫，X怕母親知道，被告便拿出被袋把X套住，並曾拿出刀，迫X一起做。至2018年12月底，有次被告突然帶X到澳門，並在酒店房內放色情片，又在X面前手淫，並發出如雞叫般的聲音。

曾在商場廁所各自手淫

X的口供中形容覺被告的這些行為十分變態，X並提及過另一些情況，包括被告曾為他請假，並帶他到上水找一名細姨，然後說了些很慘的事，令細姨給他錢，之後被告稱要慶祝，與他到商場廁所，各人在各自的廁格內各自手淫「慶祝」。

向子直播與妻交歡情況

他又指，被告曾指X要看「真人示範」，被告便在自己的房間的櫃上安裝攝錄機，並在X的手機安裝程式，較好鬧鐘讓X凌晨起床看被告與X母的交歡情況。X稱覺得十分變態，只看了約1分鐘，便把電話反轉，只是聽著聲音。翌日早上，被告問他：「雄武嗎?」之後把攝錄鏡頭拆掉及丟掉，又著X不要告訴任何人。

被告稱所有事情均從沒發生

被告被捕後否認曾與兒子一同看色情片及手淫，又稱所有指控是無中生有。他續指，因他與妻子的關係轉差，X夾在中間，疑X受到其他人唆使而誣告他。亦有報告指X患有自閉症譜系障礙及適應障礙，並有隱藏式陰莖及包皮過厚情況，但後來他接受手術，下體問題已醫治。

須考慮X的可信性及行為是否嚴重猥褻

法官在引導陪審團時指，控方舉證幾乎全靠X的證供，其證供的可信性至為重要，然而若陪審團接納事件曾有發生，亦須考慮所涉及的行為是否屬嚴重猥褻，這些行為亦包括嚴重偏離社會道德標準的行為。

而陪審團今裁定罪成的兩項向16歲兒童作猥褻行為罪，和兩項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪，涉及X就讀小五時，被告要X看色情片和迫X手淫事件，以及被告用籘條迫X手淫的事件。

案件編號：HCCC 251/2021