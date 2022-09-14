刀傷何君堯被判囚9年　無業漢提上訴要求減刑　法官即日駁回

何君堯於2019年11月區議會選舉前夕，於屯門街站拉票時被假裝支持者的男子持刀襲擊，胸口有2厘米刀傷，何的保鑣亦有受傷，施襲男子當場被捕，他原被控企圖謀殺，案件轉介高等法院審訊時，控方接納他承認有意圖傷人及傷人罪，被判入獄9年。被告認為判刑過重，今(14日)在上訴庭要求減刑，其代表律師認為，事主所受的心理影響輕微，認為判刑不應被列入最高的級別，惟上訴庭法官聽取陳詞後，認為上訴無合理爭辯之處，拒絕頒下上訴許可，並會稍後頒下判辭解釋。



上訴人董栢輝（33歲）承認於2019年11月6日在屯門湖翠路138至236號的行人路，意圖使何君堯身體受嚴重傷害，以及非法及惡意傷害何君堯的保鑣張英才。董栢輝原本被控的企圖謀殺罪則交由法庭存檔。

律政司一方指案件涉不同政見人士衝突

案情指稱，董當日到何君堯的街站，聲稱是其支持者，上前送花及希望合照，被告突然從袋中取出刀鋒長20厘米的刀，刺向何君堯的胸部。被告遭制服後，叫道「7．21 元朗襲擊係何君堯所為，白衣人同你握手條片全世界都知」、「呢啲咁嘅人唔配做議員，佢謀害香港市民呀」等。

代表上訴人的律師指，控方接納被告承認傷人罪，而傷人罪的刑期一般在3至12年，法庭在考慮判刑時，須考慮事主的傷勢，及是否受長期的心理影響。而本案的事主，其心理影響只屬輕微，認為不應以最高級別作為其起刑點，認為刑罰偏重。但律政司代表卻反駁稱案件涉不同政見人士衝突，且在繁忙時發生。潘官聽罷陳詞後，拒頒上訴許可。

案件編號：CACC 231/2021

案發經過。(詳看下圖)