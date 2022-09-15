前警員與子看色情片兼齊手淫　事主願就事件作創傷報告　案10月判

前警員向讀小五兒子前播色情片，並迫兒子與他一起邊看邊手淫案，前警員昨被裁定4項猥褻罪成，案件今(15日)再提訊，控方向法庭稱，事主願意就事件作創傷報告，法官把案件押後至10月6日判刑。另外，庭上透露被告涉及兩宗在區院的案件，包括一宗涉不誠實的罪行，被告並擬認罪。法官指本案部份案情與該案重曡，指被告技術上雖無案底，但對應否視他為清白人士表示關注。



現年47歲的被告，昨被陪審團以7比2大比裁定4項罪成，包括兩項向未滿16歲兒童作猥褻行為，及兩項煽惑未滿16歲兒童作猥褻行為罪，指他於2016年至2018年間，多次向兒子X播放色情片，在其子面前露體並自瀆，及鼓勵及威迫兒子手淫。X案發時10至12歲。法官昨表示欲為現年15歲的X索取創傷報告，但知X不想再重溫事件後，故著控方詢問X的意向，控方今早在庭上指X願為此作報告。

X覺被告行為變態

事主X作供時曾透露，被告自他小五時開始每周向他播色情片，並在他面前自瀆，後來開始叫X也一起手淫，X覺得很變態，但亦有跟從，後來情況變得頻繁，幾乎每天都做，X稱有時會拒絕一起手淫，被告曾試過拿出籐條迫他。

作供時曾透露被告曾問細姨要錢

X作供時又曾透露，有次被告帶他到上水找一名細姨，並說了些很慘的事，細姨因而轉帳了一些錢給被告，之後被告提出與X去慶祝，二人並到商場廁格，被告叫X各自在廁格內手淫。X又指被告曾稱要讓X看真人示範，曾直播被告與X母交歡情況叫X觀看。

但X稱，被告雖然多次與他一同看色情片及一同手淫，但被告從沒有觸碰過他或要X碰被告的下體。

案件編號：HCCC 251/2021