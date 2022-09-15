女警催生誕女後亡　法醫指事主出身都有出血傾向　凝血有嚴重問題

疑患妊娠毒血症女警，懷孕37周在醫院接受催生誕下女嬰後大量出血，3日後不治，死因庭今(15日)續就其死因作研訊，法醫稱未有在女警身上發現羊水栓塞的表徵，但指女警因子宮乏力而造成大量出血，且全身都有出血傾向，這種出血情況顯示她的凝血有嚴重問題，故判斷女警的直接死因為瀰漫性血管內凝血障礙症(DIC)。



死者葉素欣(26歲)，於2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢後發現尿蛋白超標及血壓偏高，隨即獲安排入院催生，她接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰，但其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

法醫卓華指，在死者葉素欣的體內，未有見到有羊水栓塞的表徵。(劉安琪攝)

妊娠毒血症非導致死因

伊院病理科顧問醫生卓華引述解剖報告指，葉的直接死因為瀰漫性血管內凝血障礙症，此障礙症是由子宮缺乏張力引致出血所導致。而子宮內殘留胎盤組織，及妊娠毒血症，兩者均為重要，但非主要導致葉死亡的原因。

未能確定有羊水栓塞

卓醫生又指，羊水栓塞是導致孕婦產後出血的常見原因，故為孕婦屍檢時，均會進行相關檢查，包括在肺血管內查看有否胎毛、鱗狀細胞等，惟他未有在葉的身上發現這些表徵。但同意找不到羊水栓塞的表徵，雖未能確認有羊水栓塞，但也不能完全排除她有羊水栓塞。

體內有廣泛而大量的出血

卓另解釋指，葉全身都有出血傾向，其胸膜腔、腹腔均有染血分袐液，臨床醫學報告亦提及葉曾大量出血，加上她的表面漿膜有點狀或成片的瘀痕，其皮下漿膜亦有出血，這些廣泛而大量的出血，顯示葉的凝血有嚴重問題，故判斷葉有瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC)，但此只是葉的最後一個生理變化。

妊娠毒血或會增凝血障礙風險

至於會導致凝血障礙症的原因，卓稱已知葉有產後出血及子宮收縮乏力情況，大量出血為已知導致凝血障礙的病因，且妊娠毒血症亦會增加這症狀的風險。而羊水栓塞亦會引致呼吸衰竭、循環衰竭和凝血障礙，但未能確實診斷及缺乏羊水栓塞的徵兆，故未能確認凝血障礙是由羊水栓塞引致。

卓另同意殘留在死者體內的胎盤組織及排出體外的胎盤缺塊均十分明顯，用肉眼亦應可察覺。

案件編號：CCDI-602/2016