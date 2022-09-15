過渡屋｜將軍澳寶林路北項目今動土　料明年中入伙將提供385單位

為紓緩基層市民住屋壓力，改善住屋環境，基督教家庭服務中心於2021年起參與房屋局過渡屋計劃，其中將軍澳寶琳路北過渡屋項目今(15日）舉行動土禮。項目將興建兩幢四層高樓房，以基層可負擔租金提供385個單位，供約800名住戶居住。連同該中心另外兩個同於將軍澳的過渡屋項目，包括鄰近唐賢街及寶邑街項目，均預計於明年中入伙。



今日舉行動土儀式的寶琳路北過渡屋項目，地盤面積約4,667平方米，將興建兩幢四層高樓房，提供385個單位，其中1至2人單位佔282個、3人單位94個、4人單位8個及1個無障礙單位。基督教家庭服務中心指，每個單位附設獨立洗手間、浴室及煮食空間，人均居住面積約7平方米，可供約800名人居住。

除寶琳路北項目外，基督教家庭服務中心於將軍澳區，另有兩個過渡屋計劃，包括提供282個單位的唐賢街項目，以及提供413個單位的寶邑路項目。該兩項目的設施和配套與寶琳路北項目相若，預計三個將軍澳過渡屋項目，均可在明年中人伙。

中心指出，住戶入住過渡屋後，會獲提供一系列社會服務，以提升他們的生活技能，包括協助他們在區内尋找工作，迎接末來生活。中心又計劃推動住戶參與社區，發揮鄰里守望的精神。

寶琳路北項目的土地面積大約 4,667 平方米，將興建兩幢四層高的樓房。（馬煒傑攝）

何永賢︰過渡屋可幫助應付未來5年的住屋需要

動土禮上播放一段居於不適切住房人士，對未來居所的期盼，如有長者希望家中有可打開的窗，該願望亦繪於動土禮使用的鏟上。房屋局局長何永賢表示，過渡屋能提供更多居所予有需要的人，形容「有咩有意義得過𠲖個工作。」何說，今次工程用上組裝合成建築法，很快可入伙。她又提到本港房屋供應在未來五年或較緊張，但亦認為之後的五年情況會有所好轉，所以過渡屋可幫助應付未來5年的住屋需要，幫助居於不適切居所的居民。

基督教家庭服務中心董事會主席關銳煊則表示，近年基層住屋問題嚴峻，過渡屋將可改善基層家庭生活質素。