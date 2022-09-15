仁愛校長會辦講座　力撐福建附小孝道禮　梁紀昌批網民滿口歪理

油福建中學附屬學校（福建附小）開學（1日）舉行「開學孝道禮」，讓學生向家長下跪奉茶、幫其剪指甲及揼骨等，引起社會討論，更被大批網民批評為愚孝。事隔多日，由多名校長創辦的仁愛校長會，今日主動（15日）到福建附小舉行「孝道」座談會，該會顧問、退休校長梁紀昌發言時指，自己兩個孫兒均是該校學生，力撐該校應繼續推孝道，勉勵校長徐區懿華應「持劍衛道」。



梁紀昌又批評有網民滿口歪理散播謠言，未經深思熟慮即批評學校，是批判性思維教育失敗的後果，又反駁「奴化教育」一說，直言:「如果佢邏輯成立，啲小朋友會話你要問過我，先生我出嚟，未問過係咪唔應該生？」



仁愛校長會顧問、退休校長梁紀昌力撐該校應繼續推孝道，勉勵校長徐區懿華應「持劍衛道」。（梁鵬威攝）

仁愛校長會表示，日前得悉事件後主動聯絡學校，今日傍晚舉行「『孝道』如何盛戴中華傳統文化座談會」，支持校方推行「孝道」的做法，約30名觀眾到場。

校長會顧問梁紀昌表示，支持福建附小的三年「孝道」推行項目，強調中國人百行以孝為先，歷史上名成利就的偉人、甚至皇帝均十分孝順，有孝心才懂得知恩、感恩及報恩，才會有責任感、有目標，希望令父母有好日子過。

他又認為，學校開學禮時的儀式以視像轉播讓全校學生看到，又用工作紙、高年級學生親身示範等，可令學生體會行孝，讓學生感受孝敬父母是會增加親子之間的關係。

仁愛校長會顧問、退休校長梁紀昌力撐該校應繼續推孝道，勉勵校長徐區懿華應「持劍衛道」。（梁鵬威攝）

對於網上對學行「下跪奉茶」的批評，梁紀昌認為，各界有不同看法無問題，但卻有嘩眾取寵的網民不斷攻擊學校，甚至作出人身攻擊。他指，擔心言論會帶來「點解要孝順父母」的錯誤信息，又認為父母並非完人，難要求父母永遠正確，「如果下下要你對我點，我先對你點，好冇人情味、好冷淡、好有問題。」

▼9月15日 「孝道」如何盛載中華傳统文化座談會▼



+ 4

他又反駁「奴化教育」的指責，又舉例指如果父母事事要徵求子女意願，按其「謬論」，「佢要問過上帝，『你問過我未呀？造我出嚟？』如果個邏輯係啱，啲小朋友會話『你要問過我先生我』，父母話未問過就唔應該生，但未出未有生命，父母下下要問過先生得，人類好快滅絕。」

梁紀昌又說，支持學校繼續推行「孝道」，也期望教育界不要被這些「網言網語」威嚇，不忘推行品德教育，並勉勵福建附小校長徐區懿華應「持劍衛道」，堅持做對學生有益的事。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼

