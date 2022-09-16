疫情．最新｜世衞稱疫情結束在望　港每日確診個案回落至萬宗以下

本港周四（15日）新增8187宗確診個案，包括164宗輸入，累計有2812名確診病人留院，其中361宗為新入院，累積49名病人危殆，多6人死亡。學校呈報個案1064宗，今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。昨日因爆疫要全校停課的沙田鄭榮之中學，已累計有53宗個案，學校今日再呈報多1宗個案。



世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



+ 3

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 10

▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



+ 1

▼9月10日起強制檢測公告▼

