疫情．最新｜世衞稱疫情結束在望　港每日確診個案回落至萬宗以下

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 葉海瀅
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本港周四（15日）新增8187宗確診個案，包括164宗輸入，累計有2812名確診病人留院，其中361宗為新入院，累積49名病人危殆，多6人死亡。學校呈報個案1064宗，今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。昨日因爆疫要全校停課的沙田鄭榮之中學，已累計有53宗個案，學校今日再呈報多1宗個案。

世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。

昨日疫情總覽：

疫情．9.15｜新增確診徘徊萬宗以下　政府：新冠較流感嚴重
本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

▼9月14日　縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼

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▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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▼9月14日　意大利式糕點店Crostini全線結業▼

▼9月10日中秋節　家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

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▼9月10日起強制檢測公告▼

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確診大廈｜增3294幢　半山壹號、半島豪庭、紅山半島上榜衞生署日收逾10萬查詢　熱線今增互動功能　資科辦熱線記緊Say Hi檢疫「3+4」實施訪港人數8月下旬數字升　對比疫情前恢復僅約1%增8187宗連升兩日　多6人死　博愛醫院內科及老人科病房添3男染疫半山聯邦花園、西灣河太安樓等四區污水陽性　政府派25萬套快測包歐家榮稱本地BA.4/5個案或短期見頂 　新冠肺炎仍較流感嚴重專家指新冠粗死亡率現與流感相若　盧寵茂批嚴重選擇性偏誤清潔工確診隔離無病假被扣薪　苦主清明追到重陽　團體促港府包底疫情｜粗死亡率降至0.11%與流感相若　何栢良：已有條件放寬防疫檢疫酒店｜11月起預留3%房原址隔離確診旅客　業界料難刺激生意
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