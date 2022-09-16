疫情．最新｜渣打馬拉松2022取消　田總：至今尚未收到政府批准

本港今日（16日）新增8999宗確診，包括131宗輸入，累計2760名確診病人留院，包括322宗新入院個案，累計51人危殆，醫管局呈報多15人死亡，另有一宗未計入今日公布數字內的4歲長期病患男童，9月13日確診，昨日因氣速入院，今早突然轉差死亡，個案交死因庭跟進。另外，衞生署亦呈報多一宗死亡個案。

學校今日呈報1014宗個案，12間學校有個別班級出現聚集性爆發，涉13個班別要停課，有兩間早前已有班別要停課學校，分別再多一班停課。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

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【18:12】香港田徑總會表示，基於本港疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022，由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，故大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。田總指，大會感謝各界對渣打香港馬拉松支持，並將繼續留意疫情發展，在許可的情況下盡快恢復賽事。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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【18:00】衞生署公布，一名18歲男子因違反疫苗通行證「紅碼」規定今日（16日）於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元，是8月9日疫苗通行證加入適用於所有確診冠狀肺炎的「紅碼」功能以來，首宗因違反相關規定而被法庭定罪案件。

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【16:56】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（16日）公布，因應荃灣區、離島區、黃大仙區及西貢區將軍澳的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約25.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋苑包括深井豪景花園及浪翠園、東涌滿東邨、黃大仙上邨及下邨（二區），以及將軍澳蔚藍灣畔等。

▼9月16日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【16:55】張竹君表示，死亡率有分打針及沒有打針、不同年紀均分開計算，最近5月以來，死亡率是低了，因為做了好多措施，如打針率增、口服藥等。平時發布死亡率，整體0.6%，打三針0.04%，不同年紀有分別，80以上未打針8.4%，打三針後跌至1.12%。5月起計是趨向0.1%，主因是大部份人已打針，加上其他治療措施。5至11歲有6.4萬未打針，佔16%。6個月至4歲有9850人未打針，佔49%，80歲以上有116340人無打針。

【16:51】兩間學校再多一班停課：

1)香港教育工作者聯會黃楚標學校：之前已有6B班停課，再有5D共25學生其中三人確診

2)基督教中國佈道會聖道迦南書院：早前Faith班爆疫已停課，現S1 HONESTY班亦出現疫情， 31名學生中有4人確診。

【16:47】有兩宗較年輕的死亡個案：

1)50歲男士，9月14日因胃痛到博愛醫院急症求診，當時出現血壓低，醫院即時急救，當時測試陰性，因病情危急，同日轉送屯院醫院深切治療病房，情況繼續轉差，在血液驗到細菌，情況惡化，不幸離世，做過兩次核酸測試都是陰性。他較早前在8月28日快測陽性，故根據統計定義，都納入呈報個案。

2)有長期病患的4歲男童，9月13日確診，9月15日因氣促送到天水圍醫院急症室求診，同日轉屯院醫院隔離治療，今早突然轉差，經搶救後死亡。男童有長期病，要胃喉餵食，確診後發燒、氣促、咳嗽，今年4月及5月打了兩針科興，個案已交死因庭跟進。

【16:41】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（16日）新增8999宗確診，包括131宗輸入，學校呈報1014宗個案，12間學校有個別班級出現聚集性爆發，涉13個班別要停課，衞生署呈報多一宗死亡個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，本港今日（16日）新增8999宗確診，包括131宗輸入，累計2760名確診病人留院，包括322宗新入院個案，累計51人急殆，多15宗醫管局呈報的死亡個案，包括一名4歲長期病患男童，9月13日確診，昨日因氣速入院，今早突然轉差死亡。

【15:34】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日（15日）進行網上會議，討論香港接種猴痘疫苗的事宜，並於今日（16日）發表更新的暫擬共識建議。

聯合科學委員會建議高暴露風險人士，包括但不限於有高風險性行為或過去十二個月有性傳播感染史的同性戀、雙性戀及其他的男男性接觸者，屬暴露前可自願接種猴痘疫苗的最優先目標群組。

【13:51】新冠肺炎疫情嚴峻，港府不時於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府表示，工業貿易署今日（16日）聯同觀塘警區和衞生署，在觀塘順緻苑順應閣的出入口查核受檢人士檢測證明。約三小時的執法行動中，政府共檢查約116名受檢人士，有三人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中一人被票控，各罰款10,000元。

【12:21】由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」將於今年10月23日（星期日）早上舉行，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1,500 個，將於明日（17日）上午11 時起接受網上報名，至9月23日截止。今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，盼為疫情下的港人注入開心正能量，一同發放快樂力量。

▼「維港泳2021」▼



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【09:52】新冠病毒的殺傷力是否已「降級」似流感，新冠的粗死亡究竟是0.6%還是0.1%，連日來醫學專家與政府官員持續隔空駁火，更有越演越烈之勢，昨日（14日）醫務衞生局局長盧寵茂寫網誌反駁指平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮其後亦在疫情記者會上，多次強調「新冠較流感嚴重」。



醫管局前行政總裁梁栢賢今早（16日）再在社交媒體發文指，「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向。」更諷刺「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」

醫管局前行政總裁梁栢賢今早撰文呼籲盡快復常。（梁柏賢facebook）

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 10

▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



+ 1

▼9月10日起強制檢測公告▼

