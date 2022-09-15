志記鎅木廠｜甯漢豪稱政府會賠1400萬　不再延後遷出限期

因應新界東北發展，逾70年歷史的上水古洞馬草壟路志記鎅木廠，亦被列入發展區範圍，收地限期於周二（13日）已屆滿。發展局局長甯漢豪今日（15日）出席活動後向傳媒表示，當局會根據賠償機制，向木廠賠償1,400多萬元，呼籲營運者盡早配合政府行動遷出。



被問到會否再給予木廠寬限期，甯漢豪回應指當局已經給予數次限期，稱若如果不斷有新限期，限期將變得沒有意思，表明「總要有一天，限期是真正的限期才行。」而最新的限期早幾日已到期，地政總署要安排進場清拆。



日前（13日）志記鎅木廠搬遷限期屆滿情況：



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甯漢豪：早幾年已通知要遷出

發展局局長甯漢豪表示，志記鎅木廠的位置，將是古洞北新發展區第一階段的發展地方，私樓及公營房屋會分別在2023/24年及2026/27年開始陸續落成，當局需要進行有關的基建配套。而當局早幾年已通知木廠要遷出，並會根據機制作出約1,400多萬元的補償。

甯漢豪續指，明白個別營運者很想找地方再繼續業務，政府一直表示如營運者有補償，又找到了土地，但在規劃、土地行政方面需要協助，當局願意協助。但若營運者一方面說不願意走，另一方面又說想繼續經營，當局則很難做到跟進工夫。她呼籲營運者能夠盡早配合政府行動遷出。

日前（13日）志記鎅木廠搬遷限期屆滿情況：



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甯漢豪：總要有一天 限期是真正限期才行

被問到會否給予寬限期，她則回應指已經給予數次限期，並已給予足夠的通知，續指「如果每一次有一個限期，限期到又再要求另一個限期，限期就變得沒有意思……總要有一天，限期是真正的限期才行。」她表明，最新的限期早幾日已到期，地政總署要安排進場清拆，希望有關經營者和社會可以體諒行動。

至於木材處理的問題，甯漢豪指已與環保署溝通，地政總署和環保署會分批將木材送到Y·PARK，由政府安排如何用重或加以處理這些木材，不會將木材送到堆填區處理。

甯漢豪。（張浩維攝）

甯漢豪也提到早前在安達臣道房協地盤發生的工業意外，指現在調查進行當中，事件未水落石出，但當局會做兩方面的工作，包括建造業議會和發展局會開展一連串研討會和經驗分享，提醒建造業界在不同的工序有甚麼要注意的地方；另一則是靠科技實時監察地盤安全，並期望明年年初可在某個規模的工務工程全面採用這些安全智慧系統。