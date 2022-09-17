疫情．最新｜港檢疫措施嚴格　明年世界龍舟錦標賽改泰國舉辦

衞生署昨日（16日）公布新增8,999宗新冠病毒確診個案，按日上升一成，連續兩日反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字近日上升，反映中秋節市民活動有關，衞生署會留意數字是否有浮動或是穩步向下，她希望是明顯向下。



醫務衞生局昨晚公布由今日（17日）起修訂對所有12歲或以上來港人士適用的「臨時疫苗通行證」，要求他們至少接種兩劑疫苗，即由內地、澳門及台灣來港人士，都不再享有免打針「優惠」。不過當局表示，在國家聯防聯控框架之下，接種疫苗並非跨省／市／區出行的一般要求，亦沒有要求從香港入境內地的人士必須接種疫苗，因此特區政府未有計劃要求內地來港人士必須接種疫苗，以免窒礙兩地人員正常往來。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月15日平均值回落至,0.9826，終於跌穿1，但仍代表每名患者傳染給一人。（港大醫學院圖片）

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【13:33】近日多名專家與政府官員隔空駁火，爭議新冠死亡率是否與流感相若或低於流感。據中國哈爾濱工程大學早前發表的研究，利用南非、美國及加拿大的數據模擬新冠肺炎的傳播，推算Omicron與流感差異，並形容Omicron為「誇張版的季節性流感」，雖然比流感有更高傳播率，但死亡率比流感更低，研究認為以往應對季節性流感的公共衛生措施能有效對抗Omicron，研究結果已獲《International Journal of Infectious Diseases》期刊接受刊登。

【13:31】國際龍舟聯合會今晨召開特別會員大會。由於現行訪港旅客檢疫及隔離安排，仍然較其他國家嚴格。大會通過，將2023年世界龍舟錦標賽，改由泰國舉辦。中國香港龍舟總會表示對此決定心感遺憾，但仍然會繼續努力，爭取其他國際賽事主辦機會。

【12:16】政府派員今日（17日）上午約八時三十分起，於大角咀維港灣8座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，是次行動共檢查了302名受檢人士。當中三人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中二人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:44】運輸及物流局局長林世雄今日（17日）在電台節目表示，受疫情影響，航空公司人手流失嚴重，當局將與航空公司保持聯繫，確保香港恢復對外通關時，在人手安排等方面能夠配合。他提到，許多地方的機場在復常初期出現混亂，當局會引以為鑑，逐步恢復運載能力。



林世雄形容與內地通關是「民心所向」，希望可以在2023年前通關。他稱，即使目前通關日子未定，但政府仍著手與內地商討優化長遠通關安排，包括高鐵地鐵化等，希望市民日後乘坐高鐵時，毋須預先查看時間表，可即時購票上車。

【10:47】新冠病毒的殺傷力是否已等同流感，連日來政府與專家持續隔空駁火，醫務衛生局局長盧寵茂今日（17日）在電台節目中再次強調新冠非流感，新冠重症死亡個案為流感兩倍，若說新冠與流感差不多會誤導市民。對於專家研判疫情有不少意見，他形容政府絕對尊重專家和種意見，惟最終需要統一方案。

醫務衞生局盧寵茂認為，第五波新冠疫情至今短短八個月已做成9,500多人死亡，平均死亡率約 0.6％為流感的6倍。（網誌配圖）

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