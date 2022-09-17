疫情．最新｜臨時疫苗通行證今起收緊 來港人士未打兩針不獲發
撰文：林穎嫺 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
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衞生署昨日（16日）公布新增8,999宗新冠病毒確診個案，按日上升一成，連續兩日反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字近日上升，反映中秋節市民活動有關，衞生署會留意數字是否有浮動或是穩步向下，她希望是明顯向下。
醫務衞生局昨晚公布由今日（17日）起修訂對所有12歲或以上來港人士適用的「臨時疫苗通行證」，要求他們至少接種兩劑疫苗，即由內地、澳門及台灣來港人士，都不再享有免打針「優惠」。不過當局表示，在國家聯防聯控框架之下，接種疫苗並非跨省／市／區出行的一般要求，亦沒有要求從香港入境內地的人士必須接種疫苗，因此特區政府未有計劃要求內地來港人士必須接種疫苗，以免窒礙兩地人員正常往來。
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