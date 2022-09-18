疫情．最新｜增7322宗確診23死　歐家榮：政府積極考慮「0+7」

本港新冠病毒在高位徘徊，周日（18日）新增7,322宗確診個案，再度回落至7000宗水平。死亡人數仍維持5月以來偏高水平，再多23名患者死亡，年齡介乎4歲至98歲。



不過數據顯示疫情正回穩。衞生署指污水監測數字顯示，過去一周有下降，9月初污水檢測樣本曾經每一公升人均病毒量升至50至60萬單位，過去7日有回穩，略為下跌至40至45萬單位之間。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率，最新數字為0.9338，連續數日在1以下， 代表每名患者傳染少於一人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月16日平均值回落至0.9338，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



+ 9

▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



+ 19

【16:50】歐家榮又指，當局對疫情走勢的評估是「穩定」，暫時看不到反彈。他說，9月2日至9月8日的七天確診數字移動平均線，是每日10090宗，在9月8日達到頂峰，其後七天移動平均線一直向下，但提醒市民不要見到數字下跌便掉以輕心，把握時間打齊針。

至於有45名市民接種過期疫苗，他指衞生署未收到相關不良反應的呈報。

【16:40】對於是否要應各界要求，將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」等，歐家榮重申屬政策範疇，而政府會尊重專家意見，政府方向是盡量與國際接軌，正積極考慮「0+7」方案。他又強調，「0+7」措施要有好多準備功夫，例如考慮機場承受能力需要時間。

歐家榮又指，現時的輸入個案數目穩定，過去每日150宗左右，每日佔的比例少於3%，佔整體香港個案比較低比率，約1.5-2%。他提及，輸入個案中約40%是抵港檢測時已驗出陽性，約35%是在檢疫酒店期間發現陽性，而95%是抵港頭七天驗出。

【16:35】歐家榮公布，本港新增7190宗本地個案，另有132宗輸入個案。他又指，新增個案中，懷疑BA.4/BA.5個案，比例佔81%。換言之，現時社區個案BA.5佔74.8%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

何婉霞指，現時有2650名病人留醫，留醫病人中，有56人情況危殆、51人情況嚴重。另新增23宗死亡個案，年齡介乎58至94歲。在過世病患中，有17人未打齊三針。

部份死亡個案：

58歲女子：本身有癌症，癌症已轉移到多個器官，其中肺及心臟有積水，癌症相對末期。

75歲男子：有復發化膿性膽管炎，8月28日核酸陽性，病毒CT值22，反覆治療膽囊膽管，後來身體膽囊膽管發炎，評估今次離世主要是膽管發炎引致敗血病而過世。

▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



+ 25

【11:40】政府今日上午約八時派員於黃大仙瓊山苑瓊峰閣的出入口，查核早前納入強制檢測公告的受檢人士的檢測證明，行動共檢查了206名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:00】財政司司長陳茂波指，新財年的赤字或會擴大至1000億元，本港財政儲備或會跌至8000億元的水平。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



+ 2

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



+ 4

▼9月10日起強制檢測公告▼

