疫情．最新｜疫情回穩有望 污水病毒量下跌 即時繁殖跌穿1
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃煦緻 葉海瀅 葉泳心
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本港新冠病毒在高位徘徊，昨日（17日）新增8,278宗新確診，較前一日回落8％；但死亡人數仍維持5月以來偏高水平，有16名患者死亡，年齡由4歲至98歲。
不過數據顯示疫情正回穩。衞生署指污水監測數字顯示，過去一周有下降，9月初污水檢測樣本曾經每一公升人均病毒量升至50至60萬單位，過去7日有回穩，略為下跌至40至45萬單位之間。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率，最新數字為0.9338，連續數日在1以下， 代表每名患者傳染少於一人。
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