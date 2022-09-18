疫情．最新｜64大廈強檢　涉牛池灣新麗花園及沙田愉景花園全屋苑

本港新冠病毒在高位徘徊，周日（18日）新增7,322宗確診個案，再度回落至7000宗水平。死亡人數仍維持5月以來偏高水平，再多23名患者死亡，年齡介乎4歲至98歲。



不過數據顯示疫情正回穩。衞生署指污水監測數字顯示，過去一周有下降，9月初污水檢測樣本曾經每一公升人均病毒量升至50至60萬單位，過去7日有回穩，略為下跌至40至45萬單位之間。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率，最新數字為0.9338，連續數日在1以下， 代表每名患者傳染少於一人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月16日平均值回落至0.9338，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

【18:54】醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，有64幢大廈上榜。當中51幢有較多居民確診，大部份為公屋和居屋及資助房屋，私樓有：

港島：北角城市花園13座、北角富雅花園金楓閣、西灣河嘉亨灣1座；

九髛：紅磡半島豪庭3座、紅磡海濱南岸1座、土瓜灣傲雲峰7座、大角咀港灣豪庭8座、茶果嶺麗港城35座；

新界東：將軍澳怡心園5座、將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)、將軍澳日出康城晉海5B座、馬鞍山中心1座；

新界西：荃灣麗城花園2期8座及3期6座、深井碧堤半島7座、東涌映灣園悅濤軒9座、天水圍栢慧豪園3座、天水圍嘉湖山莊賞湖居2座。

另有13幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉及六個屋苑的大廈，牛池灣一帶最嚴重，上榜大廈有曉暉花園5座、新麗花園全部三幢、牛池灣彩雲一邨玉麟樓及白鳳樓，其他包括沙田愉景花園全部三幢、柴灣翠灣邨翠寧樓、秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓、 長沙灣蘇屋邨壽菊樓及綠柳樓。

任何人在9月12至19身處公告上大廈超過過兩小時，須於明日或後日（19或20日）前往進行核醒檢測。

▼9月18日強制檢測公告詳情▼



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【18:37】本港今日（18日）新增7,322宗確診，再多23人離世，死亡人數再創5月新高。公務員事務局局長楊何蓓茵一連兩日到訪黃大仙慈康邨及慈民邨，展開「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」。她在社交媒體表示，上門探訪期間成功鼓勵長者打針，為此感到十分高興。為方便願意打針的長者，政府特意在今日舉辦疫苗接種日，並在屋邨附近物色了一間小學禮堂，變身成流動疫苗接種站，供行動自如的長者和區內居民到場接種。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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【16:50】歐家榮又指，當局對疫情走勢的評估是「穩定」，暫時看不到反彈。他說，9月2日至9月8日的七天確診數字移動平均線，是每日10090宗，在9月8日達到頂峰，其後七天移動平均線一直向下，但提醒市民不要見到數字下跌便掉以輕心，把握時間打齊針。

至於有45名市民接種過期疫苗，他指衞生署未收到相關不良反應的呈報。

【16:40】對於是否要應各界要求，將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」等，歐家榮重申屬政策範疇，而政府會尊重專家意見，政府方向是盡量與國際接軌，正積極考慮「0+7」方案。他又強調，「0+7」措施要有好多準備功夫，例如考慮機場承受能力需要時間。

歐家榮又指，現時的輸入個案數目穩定，過去每日150宗左右，每日佔的比例少於3%，佔整體香港個案比較低比率，約1.5-2%。他提及，輸入個案中約40%是抵港檢測時已驗出陽性，約35%是在檢疫酒店期間發現陽性，而95%是抵港頭七天驗出。

【16:35】歐家榮公布，本港新增7190宗本地個案，另有132宗輸入個案。他又指，新增個案中，懷疑BA.4/BA.5個案，比例佔81%。換言之，現時社區個案BA.5佔74.8%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

何婉霞指，現時有2650名病人留醫，留醫病人中，有56人情況危殆、51人情況嚴重。另新增23宗死亡個案，年齡介乎58至94歲。在過世病患中，有17人未打齊三針。

部份死亡個案：

58歲女子：本身有癌症，癌症已轉移到多個器官，其中肺及心臟有積水，癌症相對末期。

75歲男子：有復發化膿性膽管炎，8月28日核酸陽性，病毒CT值22，反覆治療膽囊膽管，後來身體膽囊膽管發炎，評估今次離世主要是膽管發炎引致敗血病而過世。

▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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【11:40】政府今日上午約八時派員於黃大仙瓊山苑瓊峰閣的出入口，查核早前納入強制檢測公告的受檢人士的檢測證明，行動共檢查了206名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:00】財政司司長陳茂波指，新財年的赤字或會擴大至1000億元，本港財政儲備或會跌至8000億元的水平。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

