疫情．9.18｜新增確診宗數回落約一成　單日死亡患者創五個月新高

本港新冠病毒在高位徘徊，周日（18日）新增7,322宗確診個案，再度回落至7000宗水平。死亡人數仍維持5月以來偏高水平，再多23名患者死亡，年齡介乎4歲至98歲。



不過數據顯示疫情正回穩。衞生署指污水監測數字顯示，過去一周有下降，9月初污水檢測樣本曾經每一公升人均病毒量升至50至60萬單位，過去7日有回穩，略為下跌至40至45萬單位之間。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率，最新數字為0.9338，連續數日在1以下， 代表每名患者傳染少於一人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月16日平均值回落至0.9338，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

▼9月18日強制檢測公告▼



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【22:05】政府發言人表示，佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心場內的牆身漏水臨時維修工程已經完成。該疫苗接種中心的服務將於明日（19日）上午10時恢復。

【21.24】香港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增7,322宗確診個案，同時新增3,628幢大廈有居民確診或七日內再有人染疫，當中以沙田區佔最多，達364幢；其次是元朗區，涉及340幢，當中嘉湖山莊有25幢上榜。

此外，最新名單也涉及不少豪宅，當中有薄扶林的AQUA 33 2座；淺水灣松苑；大潭的紅山半島1座、9座及洋房；何文田KADOORIA、天鑄、皓畋3座、6座及8座、半山壹號12號及17號等。

▼9月17日 部份確診大廈▼



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【19:38】政府發言人宣布，由於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心場內有牆身漏水需要進行緊急維修，為安全起見，該疫苗接種中心的服務已經暫停，直至另行通知。受影響人士將於稍後接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

【18:54】醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，有64幢大廈上榜。當中51幢有較多居民確診，大部份為公屋和居屋及資助房屋，私樓有：

港島：北角城市花園13座、北角富雅花園金楓閣、西灣河嘉亨灣1座；

九髛：紅磡半島豪庭3座、紅磡海濱南岸1座、土瓜灣傲雲峰7座、大角咀港灣豪庭8座、茶果嶺麗港城35座；

新界東：將軍澳怡心園5座、將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)、將軍澳日出康城晉海5B座、馬鞍山中心1座；

新界西：荃灣麗城花園2期8座及3期6座、深井碧堤半島7座、東涌映灣園悅濤軒9座、天水圍栢慧豪園3座、天水圍嘉湖山莊賞湖居2座。

另有13幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉及六個屋苑的大廈，牛池灣一帶最嚴重，上榜大廈有曉暉花園5座、新麗花園全部三幢、牛池灣彩雲一邨玉麟樓及白鳳樓，其他包括沙田愉景花園全部三幢、柴灣翠灣邨翠寧樓、秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓、 長沙灣蘇屋邨壽菊樓及綠柳樓。

任何人在9月12至19身處公告上大廈超過過兩小時，須於明日或後日（19或20日）前往進行核醒檢測。

▼9月18日強制檢測公告詳情▼



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【18:37】本港今日（18日）新增7,322宗確診。公務員事務局局長楊何蓓茵一連兩日到訪黃大仙慈康邨及慈民邨，展開「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」。她在社交媒體表示，上門探訪期間成功鼓勵長者打針，為此感到十分高興。為方便願意打針的長者，政府在屋邨附近物色了一間小學禮堂，特意在今日舉辦疫苗接種日，供行動自如的長者和區內居民到場接種。全日有461人到場接種或選擇到戶接種服務，當中約半成是第一針。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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【16:50】歐家榮又指，當局對疫情走勢的評估是「穩定」，暫時看不到反彈。他說，9月2日至9月8日的七天確診數字移動平均線，是每日10090宗，在9月8日達到頂峰，其後七天移動平均線一直向下，但提醒市民不要見到數字下跌便掉以輕心，把握時間打齊針。

至於有45名市民接種過期疫苗，他指衞生署未收到相關不良反應的呈報。

【16:40】對於是否要應各界要求，將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」等，歐家榮重申屬政策範疇，而政府會尊重專家意見，政府方向是盡量與國際接軌，正積極考慮「0+7」方案。他又強調，「0+7」措施要有好多準備功夫，例如考慮機場承受能力需要時間。

歐家榮又指，現時的輸入個案數目穩定，過去每日150宗左右，每日佔的比例少於3%，佔整體香港個案比較低比率，約1.5-2%。他提及，輸入個案中約40%是抵港檢測時已驗出陽性，約35%是在檢疫酒店期間發現陽性，而95%是抵港頭七天驗出。

【16:35】歐家榮公布，本港新增7190宗本地個案，另有132宗輸入個案。他又指，新增個案中，懷疑BA.4/BA.5個案，比例佔81%。換言之，現時社區個案BA.5佔74.8%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

何婉霞指，現時有2650名病人留醫，留醫病人中，有56人情況危殆、51人情況嚴重。另新增23宗死亡個案，年齡介乎58至94歲。在過世病患中，有17人未打齊三針。

部份死亡個案：

58歲女子：本身有癌症，癌症已轉移到多個器官，其中肺及心臟有積水，癌症相對末期。

75歲男子：有復發化膿性膽管炎，8月28日核酸陽性，病毒CT值22，反覆治療膽囊膽管，後來身體膽囊膽管發炎，評估今次離世主要是膽管發炎引致敗血病而過世。

▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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【11:40】政府今日上午約八時派員於黃大仙瓊山苑瓊峰閣的出入口，查核早前納入強制檢測公告的受檢人士的檢測證明，行動共檢查了206名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:00】財政司司長陳茂波指，新財年的赤字或會擴大至1000億元，本港財政儲備或會跌至8000億元的水平。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

