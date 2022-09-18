女青推「五感寶盒」多感官刺激家居訓練　延緩認知障礙患者腦退化

本港正面臨老年化問題，患上認知障礙症的人數不斷增加。疫情持續近三年，不少針對認知障礙症患者的訓練服務被迫暫停，導致患者病情惡化。基督教女青年會今日（18日）公布，與理工大學護理學院合作進行的認知障礙症的多感官認知刺激訓練研究結果，研究分別比較兩組患者，包括參與多感官認知刺激的「五感寶盒」作居家訓練的患者，以及沒有參與研究訓練的患者。結果發現使用「五感寶盒」訓練的患者，整體認知能力的退化速度，較沒有參與訓練的患者顯著緩慢。此類患者的情緒、行為問題亦有明顯改善。



研究發現使用「五感寶盒」訓練的患者，整體認知能力的退化速度，較沒有參與訓練的患者顯著緩慢。此類患者的情緒、行為問題亦有明顯改善。（女青提供）

240對認知障礙症患者及其照顧者參與研究

女青在2020年疫情初期推出「五感寶盒」，大力推動認知障礙症患者在家中透過寶盒內的遊戲及工具，參與視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺的認知訓練，以延緩病情惡化。

為了解「五感寶盒」中的多感官訓練對患者認知能力的影響，女青與理大學護理學院合作於2020年9月至2022年9月，將240對認知障礙症患者及其照顧者分成兩組，每組各120對。其中一組在研究期間使用「五感寶盒」作居家訓練，每星期三節，每節45分鐘；另一組則接受一般長者服務，例如到長者中心、日間中心活動、或接受上門護理服務等。

研究人員在三個月後，使用蒙特利爾認知評估工具為兩組患者評估，發現使用「五感寶盒」訓練的患者，在整體認知能力，包括專注力、語言能力、導向表現及延遲記憶的退化速度，較沒有參與訓練的患者顯著緩慢。

「五感寶盒」居家訓練組的患者在訓練前僅得12.45分的認知能力，訓練後三個月分數上升至13.39分。相反，一般長者服務組的患者在訓練前有10.82分的認知能力，三個月後分數下降至8.96分。

除了認知能力外，使用「五感寶盒」訓練的患者，其情緒、行為問題亦比一般長者服務組患者有明顯改善。此外，研究亦指出，使用「五感寶盒」訓練的照顧者對患者的態度，以及對照顧工作的正面傾向，比另一組亦有顯著提升。

患者家人：丈夫參加後改善記憶力和情緒

參與研究的照顧者Ling Ling表示，其丈夫Raymond在七年前確診認知障礙症，脾氣及記憶力變差，曾在旅行期間買提子乾，卻買完又買，最後竟買了4至5磅。幸Raymond去年參加「五感寶盒」訓練後，成功改善其記憶力和情緒。

「（播放）羅文、鄭少秋嗰啲舊嘅音樂，佢會坐喺度一路玩就一路聽，聽咗之後，竟然每日夜晚上吃完飯，就會幫手拖地，拖地時好像好興奮喺度唱，雖然有時唱唔到，但係嗰啲音我知道佢唱咩嘢，呢樣嘢我真係好驚訝係咪有刺激令到佢可以諗起舊時嘅嘢呢？」

香港理大護理學院助理教授過培健表示，大部份患者都會到長者中心進行一些認知刺激訓練以減慢認知衰退的速度，但單靠現時長者中心的資源及人手，將未必足以應付未來的需求，因此希望透過與照顧者合作，令部份簡單的認知訓練活動移到家居進行，同時希望照顧者與長者在活動中有更多互動，以促進彼此關係。

女青：讓照顧者加深對患者的了解

女青耆年服務部總主任韓慕琼指出，從過往的研究得知，「照顧從關係開始」，只要照顧者與患者之間有快樂的共同回憶，便會有良好的正面照顧經驗。她又指，疫情下困獸鬥，照顧者較容易聚焦在患者的弱項，導致彼此關係變差，「五感寶盒」正好讓患者發掘強項和剩餘能力，讓照顧者加深對患者的了解。

女青將現時的「五感寶盒」加以改良及新增不同感官刺激遊戲，推出「五感寶盒2.0」，新版本內有37個遊戲的所需物資、遊戲指南、訓練流程，並將會提供給患者家庭以及其他非政府機構使用，讓照顧者與患者共同完成訓練。