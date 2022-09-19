疫情．最新｜增6260宗確診多10名患者不治　20間學校有班別停課

本港新冠病毒在高位徘徊，周一（19日）新增6260宗確診個案，回落至6,000宗水平，較昨日下降約14.5%。單日死亡人數再多10人，年齡介乎55歲至93歲。



疫情持續兩年多，港大感染及傳染病病控制中心總監何栢良提出，政府應盡快令社會復常，包括先放寬食肆的堂食人數和時間限制，取消抵港前登機核酸檢測要求等。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月17日平均值回落至0.91，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

▼9月18日 楊何蓓茵視察社區疫苗接種活動▼



▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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【16:45】歐家榮指，相信政府會審視一系列因素，視乎疫情走勢、及醫療系統負擔能力等，再決定是否在一系列防疫措施中有放寬空間。

至於入境後頻繁的檢測需求，歐家榮重申可及早發現受感染個案，安排接受隔離。他又指，之前由7日酒店隔離轉為「3+4」，部份市民離開檢疫酒店才檢測陽性， 都是預期內，故採取風險管控措施，即透過黃碼限制出入要除口罩的高風險場所。

【16:35】歐家榮表示，新增6086宗本地個案，另再多174宗輸入個案，換言之新增確診個案增6260宗，新增個案繼續下跌。

此外，當局收到1881宗學校呈報個案，涉及886間學校，包括1618名學生及263名教職員。

其中，有20間學校因為個別班別出現聚集情個案，涉及22個班別，都需要停課七天。其中，粉嶺神召會幼稚園需要全校停課。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏出席疫情記者會，交代最新情況。

關慧敏指，新呈報10宗死亡個案，年齡介乎55至93歲；另有56名病人情況危殆。她提到，其中一名死者55歲，本身有小腦麻痺，糖尿及血壓，無自理能力，要家人照顧，9月初精神不理想及發燒，急症室快測發現陽性，入院後病毒量高，肺片較花，處方抗病毒藥，但情況無明顯好轉，延至昨日離世。

【12:01】疫情已持續近三年，香港如何應步向復常成為近日爭議的話題。港大感染及傳染病中心總監何栢良重申，本港在復常步伐上可以加快，認為第一步應取消登機前的檢測要求及入境檢疫要求，而本地防疫措施方面，暫時仍要堅持實施疫苗通行證及戴口罩等，其他措施例如堂食人數限制、營業時間、其他表列處所的限制等，全部都可以取消，「呢啲措施成效細，但好影響市民日常。」



至於近日引起爭議的醫務衞生局局長盧寵茂的「食花生」論，何栢良強調討論疫情、復常及疫苗成效，「不應帶有色眼鏡、不要感情用事，要保持冷靜頭腦去睇數據，理性去討論，對復常先有幫助。」

【11:29】商務及經濟發展局局長丘應樺日前到柬埔寨金邊外訪並已回港。他今早（19日）於港台節目表示，在當地接觸外商時，普遍對香港的「3+4」檢疫安排未有太大意見。談到有商界批防疫政策削港競爭力，希望盡快通關，實施「0+7」等檢疫安排，丘表示相信當局會按研究及數據，「我諗好快有一個決定」。他又稱就吸引人才計劃方面已有初步方向，之後正式公布。

【10:42】原定11月20日舉行的的渣打香港馬拉松2022，香港田徑總會上周五（16日）宣布取消，直指未收到批准舉行的通知，距離賽事只餘兩個月時間，在別無選擇的情況下取消今年賽事。體育專員楊德強今早（19日）於港台節目表示，田總之前曾考慮改期明年2月舉行，維園屆時亦有檔期，但後來田總決定不延期，直接取消。他今日會繼續與田總探討不同方向，強調政府會因應疫情、參賽人數及賽道等配合。

另外，世界龍舟錦標賽由香港移師泰國舉行，大會指香港檢疫嚴格。楊德強對此表示可惜，認為比賽原定明年8月舉行，距今尚有11個月，港府會按疫情調整防疫措施。他引述大會稱，龍舟賽選手除了參賽，亦會如一般旅客觀光、交流，泰國防疫措施，香港不符期望。

【07:00】近年來香港產業結構趨單一，縱然不少港青怀揣夢想與才華，卻缺乏施展舞台，不少人走上創業路。三名不同行業的女青年創業者創業後受2019年社會事件及新冠病毒疫情影響，遇到不同類型困難，因應疫下公眾消費習慣改變，便轉型電商開啟線上業務。

其中一名創業者劉宜釧2018年自創品牌Reborn Story，提供紡紗及編織教學課程、出售手捻線和不同類型的手工編織品。她喜歡用色彩繽紛的紗線，因為「有色彩嘅地方就有光」，認為紡織品背後有不少心思，正傳達「我哋（香港人）仲堅持緊我哋覺得有價值嘅事」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

