疫情．最新｜確診回落至7000水平　政府積極考慮「0+7」檢疫方案

本港新冠病毒在高位徘徊，周日（18日）新增7,322宗確診個案，再度回落至7,000宗水平；不過單日死亡人數卻回升至23人，年齡介乎4歲至98歲，為4月底以來五個月新高。



對於是否要應各界要求，將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮重申屬政策範疇，而政府會尊重專家意見，政府方向是盡量與國際接軌，正積極考慮「0+7」方案，而「0+7」措施要有好多準備功夫，例如考慮機場承受能力需要時間。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月17日平均值回落至0.91，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

▼9月18日 楊何蓓茵視察社區疫苗接種活動▼



▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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▼6月3日 端午節正日赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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▼2021年12月12日 新世界維港泳復辦▼



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▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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【07:00】近年來香港產業結構趨單一，縱然不少港青怀揣夢想與才華，卻缺乏施展舞台，不少人走上創業路。三名不同行業的女青年創業者創業後受2019年社會事件及新冠病毒疫情影響，遇到不同類型困難，因應疫下公眾消費習慣改變，便轉型電商開啟線上業務。

其中一名創業者劉宜釧2018年自創品牌Reborn Story，提供紡紗及編織教學課程、出售手捻線和不同類型的手工編織品。她喜歡用色彩繽紛的紗線，因為「有色彩嘅地方就有光」，認為紡織品背後有不少心思，正傳達「我哋（香港人）仲堅持緊我哋覺得有價值嘅事」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

