香港馬拉松取消｜楊德強：田總不考慮延期直接取消　會繼續探討

原定11月20日舉行的的渣打香港馬拉松2022，香港田徑總會上周五（16日）宣布取消，直指未收到批准舉行的通知，距離賽事只餘兩個月時間，在別無選擇的情況下取消今年賽事。體育專員楊德強今早（19日）於港台節目表示，田總之前曾考慮改期明年2月舉行，維園屆時亦有檔期，但後來田總決定不延期，直接取消。他今日會繼續與田總探討不同方向，強調政府會因應疫情、參賽人數及賽道等配合。

另外，世界龍舟錦標賽由香港移師泰國舉行，大會指因為香港檢疫嚴格。楊德強對此表示可惜，認為比賽原定明年8月舉行，距今尚有11個月，港府會按疫情調整防疫措施。他引述大會稱，龍舟賽選手除了參賽，亦會如一般旅客觀光、交流，而香港的防疫措施明顯不符期望。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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楊德強今早於港台節目《千禧年代》表示，今年6月與田總商討馬拉松的安排，初時田總希望賽事可以有3.3萬人參與，不過楊指去年疫情穩定下，選手上限亦只是1.8萬人，現時疫情較當時嚴重。他之後一直就方案與田總商討，田總的最後建議於9月7日提交，人數下調至2.5萬人。

田總曾表示希望政府於一周內回應建議，楊德強表示，一直有向田總表示「好快有結果」，不過亦有提到起步的問題，因為馬拉松採用滾動式起步，大批選手聚集，之後跑手不久後就會除下口罩，有一定衞生風險，故過往曾向田總了解，是否可調低風險。

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楊德強強調，一直有與田總溝通，在宣布取消之前，田總當日曾指時間緊迫提出改期明年2月舉行，在查看後維園於2月仍有檔期，然而在不久後，田總在知悉維港泳等賽事獲批之下，指不考慮延期，直接取消賽事。楊表示，去年都是若兩個月籌備時間，估計田總有其自身考慮。

楊德強：田總宣布取消後適逢假日 今日再探討

問到如田總願意延期2月舉行，是否就可獲批，楊德強表示，會視乎疫情、參賽人手及路線，政府會加以配合。他又指，在田總周五宣布取消後，適逢是假日，今日會繼續探討不同方向。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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上屆香港馬拉松全馬賽事男子組冠軍黃啟樂於商台節目《在睛朗的一天出發》表示，一般提早一年準備參與賽事，認爲賽事延遲至上周才宣布取消，會對選手造成心理壓力，並影響訓練進度。

馬拉松冠軍黃啟樂：選手免因變數已轉外國比賽

他續指，部份選手早前為免賽事有變數，已將重心轉到外國比賽。他又認爲，今次賽事取消，會影響外國教練和運動員對香港印象。

體育專員楊德強（資料圖片／梁鵬威攝）

除了馬拉松無法如期舉行，原定明年8月舉行的世界龍舟錦標賽，亦移師泰國舉行。楊德強表示，賽事距今仍有11個月，卻以現時防疫措施做決定，對此感到可惜，港府一直支持舉行，會按情況調整措施。

不過楊亦指，對於大會而言，有其他國家的措施更寬鬆，賽事的選手一般希望如旅客般觀光、交流，或因而認為香港不符合期望，而泰國則更寬鬆。楊再強調，香港會按情況調整政策。

龍舟總會鍾志樂：7月其他國家已關放 大會轉而支持泰國舉辦

中國香港龍舟總會主席鍾志樂在同一節目表示，早於2017年申辦賽事，今年初的國際龍舟聯合會會議上，仍然全票通過繼續2023年於香港舉行賽事。到了7月份，大會召開特別會議，發現其他國家已開放，便諮詢香港的防疫政策，雖然他曾解釋「3+4」、「0+7」等措施，但最終到大會表決時，有65%票支持改於泰國舉辦。

鍾志樂表示，如果當時有調整防疫政策的路線圖，相信會有更大機會成功遊說，但始終並沒有。他明白大會的決定，由於2021年的比賽已取消，對方憂慮再次取消，而泰國已確認可以舉辦。他續指，由於其他國家需要一年時間籌備，故現時便要下決定。

申辦2027年在港舉辦國際龍舟賽事

鍾志樂坦言對決定感到可惜，始終龍舟屬中國傳統文化，對香港選手而言亦失去主場之利，而且賽事本身有3,500名運動員參與，失去振興經濟的機會。不過他相信，香港於龍舟的地位始終不變，會申辦2027年的賽事，只要防疫政策取消，便可以再舉辦。