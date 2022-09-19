3男女涉猜猜我是誰騙案需還柙　控方透露會向68案受害人錄口供

警方深水埗警區刑事部於9月初接獲4宗「猜猜我是誰」電話騙案，經調查後拘捕兩男一女，其中兩人持雙程證來港。案件今（19日）在西九龍法院提堂，3人同被控6項串謀以欺騙手段取得財產，控方申請暫毋須答辯，押後案件至12月12日再訊，以待警方進一步調查，包括向68宗同類騙案手法的受害人錄取口供、檢驗各被告的手機等，獲裁判官批准。三名被告保釋被拒，須還柙懲教看管。



被告陳光輝（39歲）、黎巧婷（34歲）、李武彬（39日），均報稱無業，同被控於2022年9月1日至16日，在香港某處串謀以欺騙手段，即分別訛稱為吳玉海的兒子、黃粉嬋的女婿、董秀好的女婿、馮錫開的姪兒、陳勇輝的女婿、馮興的兒子，並要求提供金錢，從而不誠實地分別取得3至30萬港元，意圖永久地剝奪上述各人的財產。

案件編號：WKCC 3308/ 2022