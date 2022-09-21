14歲醉娃遭兩男輪姦　男友聞言說無計嗰個係二叔　兩男被判囚9年

兩男涉嫌送一名喝至酩酊大醉的14歲少女回家後，著少女的男友下樓買飲品，然後趁機把少女輪姦，男友事後聽到少女投訴，亦只回應說：「無計啦，嗰個係我二叔。」兩男早前經審訊後被裁定強姦罪成，案件今(21日)在高等法院判刑，兩男被判監禁9年。…



兩名被告：鄭宏昊(22歲，倉務員)和袁昊琛(21歲，學生)，各被裁定1項強姦罪成，指他們於2019年4月16日，在天水圍分別強姦當時14歲的少女X。兩名被告案發時均18歲。

報告指案件在事主家的睡床發生 她至今都不敢回家

庭上透露，事主創傷報告指，案件在事主家的睡床上發生，事主因這事受很大打擊，事後至今3年，她都不敢回家。法官認為，案發地點是加刑因素，因為家就有如是安全島，又指雖無證據顯示兩被告有預謀，或涉用過份暴力，但覺二人無悔意，無任何減刑理由，判2人各入獄9年。

兩名被告鄭宏昊和袁昊琛在高等法院經審訊後被裁定強姦罪成。（資料圖片）

兩被告一個接一個入房強姦X

控方案情指，事主X案發前和男友到朋友家玩啤牌，並喝了多杯「Black Label」威士忌溝綠茶，她醉酒兼嘔吐，由男友及兩名被告「散井」(首被告)和「琛仔」(次被告)送回家。事主在自己家的床上休息時，次被告叫X的男友外出買飲品，在男友離開後，兩名被告一個接一個入房把X強姦。

X稱覺連遭兩男侵犯感無面

X又指次被告入房時曾問她：「攪唔攪嘢？」之後把她強姦。X稍後來才向警方透露，次被告姦她之前，首被告亦有強姦她，她並稱因覺連遭兩名男人侵犯感到「無面」和尷尬，故初時未有提及首被告也有份。

男友聽投訴後估到次被告做過甚麼

X又指她事後有向男友提及事件，男友稱：「估到琛仔(次被告)在房做乜。」又說：「無計啦，嗰個係我二叔。」X之後與男友分手並報案。警方事後檢驗事主的房間，發現她房內的枕頭套和床褥有相信是兩名被告的精斑。

辯方曾質疑7分鐘是否足夠兩男輪姦

辯方卻指兩名被告與X的男友送X回家後，3男曾在X家的沙發上有用手機看色情片，後來有人進入X的房間「打飛機」（自瀆），但沒有強姦X；律師又指，根據閉露電視片段，X的男友下樓買飲品時只是離開單位約7分鐘，質疑是否夠時間兩被告犯上本案，認為X的說法不可靠和不可信。X卻堅稱她被強姦時「醒醒哋」，亦有掙扎。

陪審團最後以5比2大比數裁定首被告罪成，並一致裁定次被告罪成。

案件編號：HCCC183/2021