疫情．最新｜4人限聚令等社交距離措施今午夜到期 將延長至10.5
撰文：何瑞芬 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 劉夢婷 葉海瀅
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本港昨日（20日）新增5,594宗新冠病毒病確診個案，回落至一個月底位，但仍有約2,500名確診病人留院，包括235宗新增入院個案，累計56人危殆，當中一名打了一針疫苗的兩歲男童周一（19日）快測陽性，情況嚴重入院，出現腦水腫病徵，懷疑急性壞死性腦病。
今晚午夜到期的社交距離措施延長兩周至10月5日，4人限聚令等一律延長，當局指香港每日新增個案數字開始有回落跡象，醫院管理局公營醫療系統壓力稍見紓緩，現時為進一步穩控疫情的關鍵時刻，為觀察具體疫情走勢，政府決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施。
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