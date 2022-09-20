紙包飲品盒回收廠喵坊Mil Mill不獲續租 科技園：雙方早有共識
全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租其位於元朗創新園的廠房，或將於年底結業，新加坡有意向Mil Mill招手，特首李家超今日（20日）亦開腔稱環保署已主動聯絡廠方，提供數處地方供其申請。
科技園公司晚上發聲明，指2018年批出短期租約予Mil Mill時，已明確地向該公司傳達有關創新園的長遠發展計劃，故雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識，園方早前亦作特別安排續租至今年年底，會繼續該公司商討義提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓其進行遷廠。
▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼
科技園公司發聲明指，關注近日有關由資訊機密處理有限公司（SSID）營運，位於元朗創新園內的Mil Mill的報道。科技園指出，2018年SSID需要物色營運用地，故園方邀請SSID參與招標程序，競投租用當時元朗創新園單幢完整廠房，有助該公司加快建立回收業務，並由SSID成功中標，並獲批三年短期租約至2021年底。
2018年批租約時已有共識約滿後將不獲延續
聲明指出，批短期租約時，科技園公司亦已明確地向SSID傳達有關創新園的長遠發展計劃，並解釋批出短期租約的原因，因此雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識。
已作特別安排 延租一年作短期應急支援
不過，2021年租約期滿的六個月前，科技園公司得知及明白SSID需更多時間以尋找合適的新用地作遷廠。故作出特別安排，與其續約一年至今年年底，以作短期應急支援，SSID亦同意此一年續約安排。
科技園：盡力提供支援 按需要給予適當遷廠寛限期
科技園公司強調，充分理解SSID在尋找合適新廠房時所遇到的挑戰，並知悉環保署已經提供數個地方讓其可以申請營運，故會繼續與SSID協商，盡力提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓SSID進行遷廠。
科技園公司重申，致力推動整個創科生態圈內從科研到製造的發展策略，並在去年將三個工業邨重新定位成創新園，故要一直按照科技園的再工業化發展方向來制定創新園的用地計劃，同時平衡各界的不同需要，提供更多就業機會，增強香港的長遠競爭力
Mil Mill創辦人早前接受《香港01》等傳媒訪問，提到本月初接獲科技園公司通知，至今年12月底租約期滿將不獲續租，並指現時廠方每日回收兩至三噸紙包飲品盒，由於覓地建廠需時，倘年底要停運，日後相關回收物或全部要棄置到堆填區，故希望對方給予三年寬限期。