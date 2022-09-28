醫管局陸續恢復服務　籲市民對疫情勿鬆懈

隨著疫情逐漸回穩，社會步向復常，最近見報最多的，莫過於「0+7」、「0+3」及「0+0」等數字；但在我心中，我最記掛的，依然離不開每天新冠確診個案數字、在公立醫院留院的病人數字，以及聯網之間病床調動的數字。喜見這些數字近日終現回落之勢，身邊朋友亦相繼問道，「公立醫院探訪安排何時能恢復正常？」「家人排期照內窺鏡已多次被延期，到底何時能如期進行呢？」

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



回顧年初第五波疫情最嚴峻時，確診病人數字急增，為本港公營醫療系統帶來前所未有的挑戰。當時為集中人手和資源應對疫情，醫管局調動人手及病床，讓醫護人員集中處理疫情，為確診病人提供合適治療；為此，公立醫院付出了不少代價，犧牲了不少原有服務，例如縮減非緊急手術、非緊急住院治療、專科門診及日間服務等。雖然部分服務在五、六月疫情稍為緩和時陸續恢復，但過去兩個月疫情反彈期間，公立醫院需要再縮減服務，至少有三、四成服務受影響。

隨著確診人數從高峰回落，我們正調動資源，分階段恢復部分早前暫停的服務。我們已開始減少預留用作接收新冠病人的病床，改為接收更多非新冠病人。另外，新冠治療中心（亞博館）亦將於短期內暫停接收病人，重回備用狀態。我們會逐步將醫護人手重新編配回公立醫院，繼續為其他病人提供服務。

醫管局因應疫情回穩和服務需求，正調動資源和人手，分階段調整及恢復部分早前暫停的服務與安排；同時，醫管局亦已開始減少預留用作接收新冠病人的病床數量，改為接收更多非新冠病人。

我們明白家人的探望、關懷與支持永遠是病人最佳良藥。醫管局考慮整體疫情和病房實際運作等因素後，短期內分階段調整公立醫院探訪安排，進一步方便市民探訪住院的親友。我們會密切監察疫情發展及服務需求，逐步調整及恢復更多早前暫停的公立醫院服務與安排。

雖然疫情回穩，但目前仍有約2,000名確診病人在公立醫院留醫，我們必須在「應對疫情」與「調整服務」之間取得平衡，為不同病人提供適切治療。經歷過五波疫情，我們累積了寶貴經驗，用新思維完善現有系統應對疫情；面對變幻莫測的疫情，醫管局一直未敢鬆懈，並保持靈活性與機動性，作最好準備和應對。

我們再次呼籲大家，對疫情絕對不能有半點鬆懈，要時刻保持最高警惕，嚴守社交距離等防疫措施；仍未完成疫苗接種的市民應盡快接種，加強保護自己與身邊人，尤其父母應盡早安排子女接種疫苗。抗疫必須倚賴市民齊心，才能阻止疫情再次反彈。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

