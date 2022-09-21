城巴5條屯門新巴士線　9.26起連續5星期　逢周一及周二半價搭車

城巴之前投得屯門54區的路線，搶攻新界西。城巴今日（21日）表示，下周一（26日）起除了開辦新過海線950，連接屯門及灣仔，並會加強50、55及56號線於繁忙時段的班次。城巴續指，該日起至10月25日的周一及周二，五條屯門新路線輪流推出半價優惠，例如9月26及27日，使用電子支付工具乘坐50號線，就可享半價優惠。



半價優惠詳情（城巴圖片）

城巴表示，由9月26日起至10月25日，每逢星期一及二，將於指定屯門區路線提供半價乘車優惠，覆蓋屯門五條新路線，包括50、50M、55、56及950號線，凡使用成人、學生或小童八達通的乘客，或以其他城巴支援的電子支付工具，均可享半價乘車優惠。不過「二元優惠計劃」的乘客並不能享用優惠。

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