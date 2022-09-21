網傳2歳危殆童打疫苗致細胞因子風暴　劉宇隆斥不實：傷口灑鹽

昨日（20日）一名確診2歲確診新冠病毒的男童情況危殆。有人在網上發文指新冠疫苗在小童身上產生細胞因子風暴，或會引致死亡，政府專家顧問劉宇隆批評，那些人在網上散播似是而非的證據及不盡不實的訊息，宣傳自己的觀點，他解釋該男童病毒量高，併發腦炎而且腦部創傷嚴重，情況危殆，指有關言論是在家屬的傷口灑鹽。



劉宇隆批評他們在網上散播以似是而非的證據及不盡不實的訊息，宣傳自己的觀點。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆解釋，昨日公布的一名確診2歲男童情況危殆，其病毒量高，併發腦炎而且腦部創傷嚴重。

男童只接種一劑疫苗 保護率約一成

對於網上有人暗示該名男童曾接種不完全滅活的疫苗而引起的細胞因子風暴，暗示他的家長帶小朋友去打疫苗「是抵死」。劉宇隆批評這說法是向男童家屬的傷口灑鹽，他指該男童接種的疫苗滅活疫苗，並非「仲會生存」的滅活疫苗，已經是一個錯誤，批評發文者無提及男童核酸檢測的病毒量高，而且男童只接種過一劑疫苗，病毒保護率大約只有一成。

顧問專家委員會料10月完成審核復必泰幼童疫苗

另外，政府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗認可申請，將會交由顧問專家委員會審核及向醫務衞生局局長提交意見。劉宇隆指，隨時都可以開會進行討論，聯合科學委員會及政府的專家委員會上月已開會認同科興及復必泰兩款疫苗，都可供低至6個月的嬰幼童接種，科學的層面已獲印證。而今次顧問專家委員會只是在法定框架下要再確認，是程序上的工作，他期望可於10月完成。

劉宇隆表示，估計嬰幼童版復必泰下月有望供港，而6個月至5歲的嬰幼童版復必泰和科興一樣要接種3針，首兩針須相隔2個月注射，第三針就要和第二針相隔3個月注射。他希望有兩種疫苗可供市民選擇，令覆蓋率有所提升，亦希望家長可盡快帶小朋友接種疫苗，因由第一針起計要六個星期才可讓保護力全面發揮。

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